Zaman zaman partnerize olan ilginizi kaybedebilirsiniz. Çünkü, libido (cinsel istek) seviyeleri yaşamla birlikte değişiklik gösteriyor. İlgili olduğunuz dönemlerin partnerinizle zaman zaman eşleşmemesi de normaldir. Araştırmalar bazı bitkiler dahil olmak üzere bazı yiyeceklerin, cinsel dürtüyü arttırdığı gösteriyor. Diyetisyen Tuğçe Kırcılar hangi besinlerin libidoyu (cinsel isteği) artırdığını anlattı.

Libido nedir? Libido (cinsel istek) neden azalır?

Libido; doğuştan olan ve biyolojik olarak belirlenen cinsel zevk dürtüsü anlamına geliyor. Libido yüksekliği ile cinsel istek de artmaktdır. Libidoyu ve cinsel isteği arttırmanın arttırmanın yolu testesteron seviyesini arttırmaktan geçmektedir. Testosteron miktarının azalması hem erkek hem de kadınlarda libidonun azalmasına sebep olmaktadır. Bir çok hastalıkta belirleyici olan beslenme tutumu libido üzerinde de etkinliğini göstermektedir.

Hangi besinler libidoyu (cinsel isteği) arttırır?

Libidoyu arttıran 4 önemli adım:

1. Çinko

Sağlıklı erkeklerde yapılan araştırmalarda yeterli çinko alımının testosteron seviyesini artırdığı görülmüştür.

Çinko bulunan besinler şunlardır; karides, istiridye, balık, et, karaciğer, çavdar-tam buğday gibi tahılllar, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta sarısı , peynir ve süt

2. Magnezyum (anti-stress)

Testesteron üretiminde magnezyum önemli bir mineraldir. Ayrıca sinir sistemi üzerine de sakinleştrici etkileri bulunmaktadır. Yüksek stres seviyesinin libidoyu olumsuz yönde etkilediği çalışmalarca gözlenmiştir. Bu sebeple Magnezyum içeren besimlerin tüketimi ile testesteron seviyesi buna bağlı olarakta libido artacaktır. Cinsel istek artırıcılardan en çok bilinen çikolata magnezyum ve seratonin (mutluluk hormonu) içeriği sebebiyle etkilidir.

Badem, ceviz gibi sert kabuklu yemişler, kabak çekirdeği, kurubaklagiller , tam tahıllar, muz, avakado,çilek, ahududu, karpuz, kakao, rezene, bitter çikolata, koyu yeşil yapraklı sebzeler magnezyum yönünden zengindir.

3. Dopamin:

Dopamin, vücutta doğal olarak üretilen bir kimyasaldır. Bireyin duygusal tepkilerinin ve eylemlerinin kontrolünde yani zihinsel sağlığın korunmasında rol oynamaktadır.

Beyinden dopamin salgısının artmasının cinsel isteği arttırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur.Bu sebeple dopamin seviyesini arttıran besinlerin tercih edilmesi ile cinsel istek de yükselebilecektir.

Beyindeki dopamin salgısını artırmanın en iyi yolu, protein bazlı besinleri tüketmektir.

Balık, et, tavuk,hindi,kefir dopamin seviyesini arttırmaya yardımcıdır bunun yanında enginar, avokado, kırmızı pancar,ıspanak,bakla,yaban mersini gibi bitkisel besinlerde dopamin içermektedir.

4. D Vitamini

D vitamini eksikliği, ruh hali, cinsel istek ve performansı etkileyebilmektedir. Güneş D vitamini için en önemli kaynaktır. Ancak yağlı balıklar (ton balığı, somon, uskumru, istiridye, balık yağı), yumurta,peynir ve tereyağı da D vitamini içermektedir.

Libido arttırdığı düşünülen diğer besinlere bal,acı biber,sarımsak,kuşkonmaz,kereviz, şalgam,zencefil, nar,karanfil,incir, kırmızı meyveler sayılabilmektedir.

Cinsel isteği arttırabilmek için dikkat edilmesi gerekenler;

1. Şeker tüketimini azaltın. (Şekerli ve paketli ürünlerin fazla tüketimi vücutta dopamin ve seratonin seviyesini düşürebilmektedir. Buna bağlı olarak libido da düşebilmektedir.)

2. Kilo kontrolü sağlayın. (Vücutta artan yağ miktarı hormonal dengesizliklere sebep olmaktadır. Özelliklerde erkeklerde yağlanmaya bağlı olarak östrojen (kadınlık hormonu) hormon düzeyi artmakta bu da erkekte cinsel isteksizliğe sebep olabilmektedir.)

3. Trans yağ miktarını azaltın.

4. Stresten uzak durun.

5. Hormon dengelerinizi düzenleyebilmek için uykunuzu alın.

6. Düzenli fiziksel aktivite yapın. (vücut yağ düzeyini korumak ve doğal yolla seratonin (mutluluk hormonu) salgılanmasını arttırmak için)

7. Kafeinli ürün tüketimine dikkat edin. (Fazla tüketimi stres ve kaygı seviyesini arttırmaktadır.)

8. Sigara kullanmayın. (Vücutta kan akışını ve vücudun genel onarımı kötü yönlü etkiler. Ayrıca sperm ve yumurta kalitesini de düşürmektedir.)





Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr