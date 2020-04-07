Cinsel isteksizlik vajinismus belirtisi olabilir mi?

Cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın gecikmesi, çok zor olması veya hiç olmaması (anorgazmi) durumu olarak adlandırılıyor. Kadınlar, orgazmı tetikleyen uyarının türü ya da yoğunluğu açısından büyük bir değişkenlik gösterirler. Orgazm bozuklukları, belirgin bir sıkıntıya ya da kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur. Öfke, gerginlik ve rahatlayamamanın verdiği sıkıntılar kadınların omzuna binen yük gibidir.

Araştırmalara göre pek çok kadın eşine yıllarca “orgazm taklidi” yapıyor. Ülkemizdeki kadınların üçte ikisi ilişki sırasında partnerleri ile cinsel ilişki sırasında hiç orgazm olamamış. Orgazm zorluğu batı ülkelerinde de çok sık rastlanan bir cinsel yakınma.

Orgazm olamama türleri

Orgazmik işlev bozukluğu sonradan da ortaya çıkabilir (ikincil anorgazmi),ezelden beri de gelebilir (birincil anorgazmi). Tüm partnerlerle olabilir (genel anorgazmi) ya da şu andaki partnere bağlı (durumsal anorgazmi) gelişebilir. Klitoral ve vajinal anorgazmi şeklinde olabilir.

Klitoral ve vajinal anorgazmi nedir?

Klitoral anorgazmi, hiçbir şekilde orgazm olamama sorununa verilen ad. Mastürbasyon ile klitoris uyarısı ile dahi orgazmın gerçekleşmemesi durumu. Vajinal anorgazmi ise dıştan klitoris uyarısı ile orgazm yaşanırken, partner ile cinsel ilişkide orgazmın gerçekleşememesi hali. Diğer ismi ‘coital anorgazmi’dir.

Vajinismus hastalarında orgazm durumu

Vajinismus; kaygı sonucunda cinsel ilişkiye girememe, kasılma ve buna bağlı tam bir birleşmenin gerçekleşememesi ile karakterize bir cinsel sorun. Vajinismus hastalarının pek çoğu ilişki tam bir ilişkiyi yaşamasa da ön sevişme ve sürtünme yolu ile ‘klitoral orgazm’ yaşayabilmektedirler.

Vajinismus hastalarının pek çoğunda cinsel isteksizlik, orgazm olamama gibi problemler yoktur, ancak zamanla bu tür cinsel sorunlar da ortaya çıkabilir.

Anorgazmi (orgazm problemleri) tedavisi

Anorgazmi (orgazm olamama sorunu) kadınlarda özgüven azalmasına, depresyona, öfke patlamalarına, kronik mutsuzluğa, kişinin kendisini değersiz ve yetersiz görmesine neden olabilir. Evlilik sorunu haline gelebilir.

Cinsellikle ilgili pek çok yanlış ve eksik bilgilendirilme cinsel tatmini azaltabilmektedir. Kadınlarda cinsel işlev geliştirilebilir veya sıfırdan öğretilebilir. Son yıllarda cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde genel olarak, soruna odaklı, kısa davranışçı cinsel terapiler daha fazla uygulanmaktadır.

Kadınlara cinsel terapi ile orgazm olma öğretilebilir, geliştirilebilir. Orgazm olma işlevini kazandırmak için uygulanan cinsel terapilerde;

Hastanın cinsellik ile ilgili bilgilerinin artırılması,

Eksik ve yanlış cinsel bilgilerin düzeltilmesi,

Kendi vücudunu ve haz bölgelerini tanıması,

Cinselliğe bakışının olumlu yönde farklılaştırılması,

Cinsel uyarılmayı arttırıcı terapiler (fantezi kurguma ve konulu erotik içerikli filmleri izlemesi gibi) gibi yöntemler uygulanabilir.

Bununla birlikte intrapsişik çatışmaların derecesine göre dinamik, analitik psikoterapiler de hala geçerlidir. Ancak ilaç ve hormon tedavilerinin etkinliği geçicidir.

Orgazm olamama problemi tedavi edilebilir

Orgazm olamama tedavi edilebilir bir problem. Tedavilerde modern cinsel terapi metotları ve bazı genital bölge uygulamaları yer alıyor.

Orgazm olamama sorunu yaşayanlar için en sık olarak uygulanan tedavi yöntemleri arasında davranışçı / bilişsel cinsel terapiler bulunmuyor. Bazen eklenen hipnoterapi (hipnoz tedavileri) ile tedavi süreci hızlanabiliyor. Cinsel travma öyküsü olanlarda EMDR terapisi de etkin.

Genital bölge için lazer, radyofrekans ve PRP (Platelet Reach Plasma) uygulamaları hem cinsel ilişkide hazzı artırma hem de orgazm fonksiyonunu kolaylaştırma amaçlarıyla tedavilerde yer almaya başlamıştır.

Kadınlar için cinsel sağlığın yerinde olması hem kendileri hem de partnerlerinin mutluluğu açısından çok önemli. Mutlu ve haz dolu bir cinsel birliktelik evliliklerin ve ilişkilerin temelini oluşturur. Bu nedenle ihmal edilmemesi ve mutlaka tedavi edilmesi gereken çok önemli bir cinsel sorundur.

İlgili Haberler Her kadının jinekoloğuna danışması gereken 7 sorun





Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.