Türkiye Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı, serbest bırakıldı

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı, serbest bırakıldı

Türkiye

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı, serbest bırakıldı

Van’da 17 yaşındaki mağdureye cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı.

28 Ocak 2022, Cuma 18:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak tarihinde ilk celsesi görülen kamu davasında, 17 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı suçundan 23 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan sanık Uzman Çavuş T.K. hakkında suç vasfının değişme ihtimali, mağdur ve tanık beyanları, delil durumu ve sair gerekçelerle oy çokluğu ile tahliye kararı verildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığının ise tahliye kararına itiraz ettiği belirtildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yol haritası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknoloji nasıl hayat kurtarıyor?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları yeniden başladı