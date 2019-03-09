  • Haberler
  • Gündem
  • Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı: 4 lise öğrencisini eve alıp...

Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı: 4 lise öğrencisini eve alıp...

Ankara’nın Mamak ilçesinde eve davet ettikleri 4 lise öğrencisine cinsel istismarda bulundukları öne sürülen kadın ile kocası tutuklandı.

09 Mart 2019, Cumartesi 12:00 Son Güncelleme:
A A
Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı: 4 lise öğrencisini eve alıp...

Edinilen bilgiye göre, vinç operatörü T.K. ile karısı H.K, otostop çeken 4 lise öğrencisini otomobile aldı. Yaşları 14 ve 15 olan erkek öğrencileri "derslerinde yardımcı olma" bahanesiyle eve götüren T.K. ve H.K. evde öğrencilere yemek ikram etti.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Yemeğin ardından çift, öğrencilere cinsel istismarda bulunurken T.K, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Olay, öğrencilerden birinin yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K. ile karısı H.K’yi gözaltına aldı. T.K’nin telefonunda yapılan incelemede öğrencilerin H.K. ile görüntüleri bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemede olayı kabul eden T.K. ile eşi H.K, "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.