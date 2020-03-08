Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Travma Psikolojisi Kongresi başladı. Kongrede konuşma yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Türkiye’de ilk kez Travma Pskikolojisi Kongresi gerçekleşiyor. Açıkçası gerçekleştirilmesi gecikmiş son derece önemli bir konu bu. Travma konusunun yeterince önemsenmediğini görüyorum. Amerika’da ise savaşlara katılıp ülkelerine geri dönebilen veteran askerler için hastaneler var. Girdikleri savaşlardan psikolojik olarak etkilenmiş, travmalar yaşamış ve alkol bağımlısı olmuş hasta askerler tedavi görüyor. Travmalar aslında ülkelerin siyasetini de etkilediği için çok önemli” dedi.

Ebeveynler ihmal ediyor, cinsel istismardan korunmak için kilo alıyorlar

Prof. Dr. Tarhan, çocukluk çağı travmalarına dikkat çekerek, “İnsanların çocukluk çağından gelen travmalarını tespit ve tedavi etmek için çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Cinsel istismar, şiddet, yalnız bırakılma gibi travmaları var mı diye araştırıyoruz.” diye konuştu.

Ensestin çocukluk çağlarındaki büyük bir sorun olarak ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kız çocuklarının kendilerini ensest ilişkilerden ve cinsel istismarlardan korumak için aşırı kilo almayı ve bakımsız görünmeyi bir çözüm olarak gördüğünü ifade etti.

Ebeveynler çocuklarına mesafeli terk ediş uyguluyor

Tarhan, çocukluk çağı travmaları içinde yer alan diğer bir sorunun ebeveynlerin farkında olmadan sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken çocuklarına karşı mesafeli terk ediş uygulamaları olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Tarhan, “Anne evde işleriyle uğraşıyor ya da işten eve geldiklerinde yorgun oldukları ve dinlenmek istedikleri için çocuklarının eline tablet veya telefon veriyor. Aynı şey babalar için de geçerli. Çocukla yeteri kadar ilgilenmiyor ve sohbet etmiyorlar. Bu durum çocuğun kendini dışlanmış hissetmesine neden oluyor. Kulağa kötü gelse de kızmak, bağırmak bile bu davranıştan daha iyi. Duygusal ihmal olarak da adlandırdığımız bu durum sonucunda travma oluşuyor.” dedi.

EMDR tedavisi ile cinsel istismar travmaları tedavi ediliyor

Travmalara yönelik EMDR tedavisi uygulanması gerektiğini savunan Prof. Dr. Tarhan, “Bu tedavide kişinin unuttuğu ama arada ortaya çıkıp stres yaratan travma sorunları çözülüyor. Cinsel istismar travmaları da bu yöntemle tedavi edilebiliyor. Travmayı gözardı etmemek yok saymamak gerek, burada yapılan çok hata var. Minyatürize etmek daha doğru.” diye konuştu.