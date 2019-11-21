Epstein ile arkadaşlığını "düşüncesizce" diye nitelendiren Andrew, 'İntiharı, özellikle de kurbanları için pek çok soruyu cevapsız bıraktı' değerlendirmesinde bulundu. Andrew, talep edilmesi halinde ilgili kolluk güçlerine yardımcı olmayı istediğini de kaydetti.ABD polisinin Andrew’un ifadesine başvurabileceği belirtiliyor. Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçundan tutulduğu hapishanede ağustosta intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in yakın arkadaşı olan Andrew, Kraliyet ailesinin üyesi olarak 200’den fazla hayır kurumunun hamiliğini yapıyordu. Andrew hakkında da Epstein’la arkadaşlığı süresince bazı reşit olmayan kızlarla ilişkiye girdiği iddiaları bulunuyor. Bu suçlamalar kapsamında, ABD polisinin Andrew’un ifadesine başvurabileceği belirtiliyor.

Prens Andrew ve Epstein böyle görüntülenmişti

İngiliz basını, son aylarda Andrew’un Epstein ile arkadaşlığı dönemine ait çeşitli video ve fotoğrafları yayımlamıştı. Görüntülerde, Andrew hakkında iddialarda bulunan bir kadın da yer alıyordu. Kraliçe 2. Elizabeth’in oğlu Andrew’dan, hakkındaki iddiaların yoğunlaşması üzerine Kraliyet ailesi üyesi olması dolayısıyla yürüttüğü görevleri bırakmasını istediği belirtiliyor.

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein olayı ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos’ta ölü bulunmuştu.

Prens Andrew skandalı yerel gazetelerde manşet oldu

Yetkililer, Epstein’ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı. Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

Prens Andrew ve istismarda bulunduğu iddia edilen Virginia Roberts

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein’in, Prens Andrew’un yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi isimlerle yakın arkadaşlığı da gündeme gelmişti.

O ölürken gardiyanlar alışverişteymiş

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein 10 Ağustos’ta hücresinde ölü bulunmuştu. İntihar ettiği açıklanan Epstein’ın üst düzey isimlerin kirli çamaşırlarını ortaya dökmemesi için öldürüldüğü ileri sürülmüştü. 2 gardiyan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; ‘görevi suistimal ve sahtecilik’le suçlanan gardiyanların, Epstein’ı yarım saatte bir kontrol etmeleri gerektiği ancak gece boyunca uyudukları ve internet üzerinden alışveriş yaptıkları belirtildi.

AA-Posta.com.tr



