Cinsel Sağlık Cinsel organdaki kötü kokuyu yok etmenin formülü

Cinsel organdaki kötü kokuyu yok etmenin formülü

Cinsel Sağlık

Cinsel organdaki kötü kokuyu yok etmenin formülü

Hem kadınların hem de erkeklerin yaşadığı en büyük problemlerden birisi de cinsel organda oluşan kötü koku. Karşı cinsin bu kokudan rahatsız olacağını düşünerek birçok kişi cinsel birliktelik sırasında çekingen kalıyor. Peki, bu kokunun nedeni yediğimiz besinlerden kaynaklı olduğunu hiç aklınıza geldi mi?

24 Ağustos 2021, Salı 15:10 Son Güncelleme:
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Son günlerde sosyal medyada özellikle vajina kokusuna ilişkin yeni bir trend başladı. Cinsel hayatlarını daha iyi bir seviyeye çıkartmak isteyen kadınların yoğun ilgi gösterdiği trendte, vajinada oluşan kötü kokunun giderilmesi için bol miktarda ananas yemek öneriliyor. ‘Ananas veya balayı diyeti’ olarak isimlendirilen bu akımda kadınlar tüm öğünlerinde ananas tüketiyor. Bu sayede ise vajina kokusunun güzelleştiği iddia ediliyor.

UZMANLAR ETKİSİ OLDUĞUNU DOĞRULUYOR

Uzmanlar yiyeceklerin hem kadın hem de erkeklerin cinsel organ kokusunu etkilediğini söylüyor. Soğan, sarımsak, balık ve ağır baharatların tüketilmesi bu kötü kokunun yayılmasına neden oluyor. Bu kötü kokudan kurtulmak için ise sebze ve meyve ağırlık beslenmek önemli bir detaydır. Ananas, portakal, mandalina, greyfurt ve kivi gibi meyveler cinsel organ kokusunu olumlu yönde etkiliyor.

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