Cinsel problemlerinizi çözmemek birçok hastalığa sebep olabilir

Sertleşme kaybı, peniste azalan ‘fit’lik, cilt altı lezyonları, eğrilik, meni sıvısında değişimler, ciltte kızarıklık, döküntü ve idrar şikayetlerinin mutlaka araştırılması ve tedavi edilmesi gereken uyarı işaretleri olduğu ifade edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, bu şikayetlerin ilişkide sorunlara neden olabileceğini ve çözülmediği takdirde çok daha ciddi sonuçlar yaratacak pek çok fizyolojik ve psikolojik probleme yol açacağını belirtti.

İdrar sorunlarının de erkeği sadece cinsellikten uzaklaştırmadığına vurgu yapan Hattat, “ Bu sorun ciddi bir enfeksiyona hatta prostat kanserine işaret edebiliyor. Cinsel istek olmadığında sertleşme kalitesi düşüyor, boşalma süresi değişiyor. Sertleşme kalitesinde hafif bir azalma zamanla ciddileştiğinden sorunu başında tedavi etmek daha kolay oluyor” dedi.

“SORUN EN BAŞINDA TEDAVİ EDİLMELİ”

Erkeklerin cinsellikte karşılaştığı sorunlar için mutlaka erken tedavi yöntemine başvurulması gerektiğini ifade eden Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sertleşme kaybı, peniste azalan ‘fit’lik, cilt altı lezyonları, eğrilik, meni sıvısında değişimler, ciltte kızarıklık, döküntü ve idrar şikayetleri için uyarılarda bulundu.

Sertleşme kaybının erkekleri en çok telaşa sürükleyen cinsel sorun olduğunu belirten Hattat, “Sertleşmeyi sağlayamamak da sertleşme sağlansa bile bunu sürdürememekte ciddi problemler ve farklı organik nedenlerle oluşabiliyor. Örneğin sabah sertleşmelerinin azalması hormonsal bir soruna, sertliğin azalması ise damarsal bir soruna işaret edebiliyor. Bu yüzden sertleşmenizin derecesine, sertleşme sorununun cinsellikte hangi aşamada oluştuğuna, ne zaman süredir bu sorunu yaşadığınıza dikkat etmeniz gerek. Sertleşme kalitesinde hafif bir azalma zamanla ciddileştiğinden sorunu başında tedavi etmek daha kolay oluyor” ifadelerini kullandı.

“KAS YAPISI FİT GÖZÜKMEYİ BELİRLİYOR”

“Peniste bulunan kas yapısı penisin sertleşme sırasında ne kadar fit gözüktüğünü belirliyor” diyen Hattat, peniste azalan fitliğinde önemli olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Bu kaslarda yaşlanma, hareketsizlik, hormonsal değişimlerle meydana gelen zayıflama hem sertleşme kalitesini hem de boşalma süresini olumsuz etkiler. Bu nedenle eskisine göre sertleşmede penisiniz daha az “fit” gözüküyorsa mutlaka kas yapınızı kontrol ettirin”

PEYRONİE EN ÇOK 40 YAŞ ÜZERİNİ ETKİLİYOR

Peyronie hastalığının 40 yaş üzerindeki erkekleri etkilediğini ifade eden Hattat, “Bu durum ileri dönemde peniste eğrilik yaratıyor. Başlarda ilaç tedavisine yanıtı olan bu sorun zaman geçtikçe ancak ameliyatla tedavi edilebiliyor. Bu nedenle penisinizi kendi kendinize muayene ettiğinizde elinize mercimek-leblebi büyüklüğünde cilt altı lezyonları geliyorsa mutlaka bir uzmana başvurun” dedi.

Peniste yaşanan eğriliği de ciddiye almak gerektiğine dikkat çeken Hattat, “İlerleyen penis eğriliğinde sertleşme sırasında şiddetli ağrı veya pozisyonel sıkıntılar oluşabiliyor. Eğriliğin derecesine göre tedavi seçenekleri bulunuyor” dedi.

MENİ RENGİ DEĞİŞİMİNE DİKKAT!

Meni sıvısında yaşanan değişimlerin önemine dikkat çeken Halim Hattat, şöyle konuştu: “ Meni hacmi yaşlanma sürecindeki hormonsal değişimlerle azalabilirken, bu sıvının ilişkide gelmemesi orgazmik hislerin varlığında mesaneye doğru geri boşalma sorununa işaret edebilir. Yine bazı enfeksiyonlarda meni rengi değişebilir. Bazı sağlık sorunlarında menide kan da görülebilir. Bu nedenle meni sıvısındaki değişimlere karşı dikkatli olun.”

Penis veya testisleri çevreleyen skrotum kesesinde oluşan döküntüler, kaşıntı, kızarıklık, siğil veya ağrılı cilt lezyonlarının da hızla araştırılması gerektiğini söyleyen Hattat, “Alerjik reaksiyonlar kadar cinsel yolla bulaşan hastalıkların ilk belirtileri olabilir. Yine testislerde fark edebileceğiniz kitlelere karşı da dikkatli olun ve vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurun. İdrar yaparken yanma-sızı-ağrı, kesik kesik idrara çıkma, sık sık idrar ihtiyacı duyma, gece sık idrara kalkma prostat sorunlarında en sık görülen belirtilerdir. Bu şikayetler olası bir prostat enfeksiyonuna, prostatın iyi huylu büyümesine veya prostat kanserine işaret edebilir. Ürolojik muayene, PSA (prostat spesifik antijen) tetkiki ve gerektiğinde ileri görüntüleme ile sorununuzun nedeni bulunmalı. Prostat sorunlarının ilerleyen dönemde cinsel performansı da düşürdüğünü unutmayın” diye konuştu.

DHA







