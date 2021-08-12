Reşit olmayan bir genç kıza tecavüzle suçlanan İngiliz Prens Andrew (61) haberin duyulmasının ardından soluğu annesi Kraliçe Elizabeth’in (94) yanında aldı. Andrew’un bu kritik ziyaretine eski eşi Sarah Ferguson da katıldı. Prens’in, 2001’de Virginia Roberts’a (38) üç kez tecavüz etmekle suçlandığı dava ABD’nin New York kentinde açıldı. Savcılık, Prens’e 21 gün süre tanıdı. Prens bu sürede davaya dahil olmazsa gıyabında yargılanacak. Prens’in diplomatik dokunulmazlığı yok.

İKİNCİ SUÇLAMA

Ama İngiliz vatandaşı olduğu için zorla mahkemeye çıkarılamaz. Sivil bir dava olduğu için İngiltere’den ABD’ye iadesi de istenemiyor. Ancak gıyabındaki yargılama sonunda suçlu bulunursa tazminat cezası alabilecek.

Öte yandan Prens’e bir istismar davası daha yolda. Johanna Sjoberg (43) isimli bir kadın da 21 yaşındayken Prens Andrew’un cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti.





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