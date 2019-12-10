Cinsel tatmini ve romantizmi arttıracak öneriler

Eşinizle diyalog kurun

Sohbet etmek, samimiyeti sağlamanın en hassas yoludur.

“Birbirinizle daima pozitif bir iletişim kurun” diyor, Pam ve ekliyor:

“Partnerinizi de yanınıza alarak çocuklarınızla birlikte oyunlar oynayın ve partnerinize her koşulda iyi bir ikili olduğunuzu belli edin. Ayrıca uyumlu birer ebeveyn olmanın yanında başka istekleriniz söz konusu olduğunda da uyum içerisinde olabileceğinizi açıkça gösterin. Onunla cinsel hayatınız hakkında konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Seks konusunda konuşmak sizin için rahatsız edici ya da utanç verici olsa bile sorunları çözmek için kendinizi bu anlamda zorlamanız gerekiyor. Hem partnerinizi hem de kendinizi düşünerek hoşunuza giden ortak noktaları güçlendirin ve karşı tarafa ilgi çekici eylemlerde bulunun. Monotonluktan sıkıldığınızdaysa özel yaşamınıza yenilikler katın.”

Romantizmi arttırın

Aranızdaki tutkuyu ortaya çıkarmak için ilk hamleyi partnerinizden beklemeyin, ondan önce siz harekete geçin.

- Nostaljik anılar uyandıran bir şarkı listesi oluşturun.

Böylece beyin, kulağa gelen melodileri mutlu zamanlarınızla ilişkilendirir.

- Birbirinize aşık olduğunuz ilk yıllarda birlikte bulunduğunuz bir yeri yeniden ziyaret etmeyi önerin.

Bu, eski hislerin sadece geçmişte kalmadığı duygusunu yeniden yaratmanın basit bir yoludur.

Küçük sürprizler yapın

Eşinize ufak bir sürpriz yaparak onu düşündüğünüzü bildirmek, romantik duyguları yeniden canlandırmaya yardımcı olacaktır.

Küçük dokunuşlarda bulunun

Çiftler arasındaki düzenli seks hayatı, genellikle her iki partnerde de artan vücut güvensizliklerinden dolayı biter.

Pam, hastaları arasında uzun yıllar boyu fiziksel egzersiz yapmayan, göğüsleri eskisi gibi dik olmadığı için seks yapmaktan utandığını söyleyen pek çok kadın olduğunu söylüyor.

Bunun yanı sıra kendisine tedaviye gelen erkeklerin çoğu ise, saçlarının dökülmesinden ve göbek bölgelerindeki yağlanmadan şikayetçi.

Pam: “Bedensel imge sorunları kesinlikle sadece gençler için değil ve ortaya çıkan endişe, sağlıklı bir cinsel yaşamı durdurmak için yeterli.”

Ancak, sağlıklı bir cinsel yaşam için elbette kendinize olan güveninizi arttırmanın yolları var:

Büyük resmin görüntüsünü kaybetmeyin.

“Hayatın boyunca başardıklarını hatırla. Kesinlikle biraz selülitten daha fazlasısın ve inan bana, kimse o kusurlu sandığın bölgelerini senin kadar önemsemiyor” diyor, Pam.

Birlikte aktif olun.

Kilo konusunda endişeleniyorsanız, hareket ederek kendinizi daha iyi hissetmeye başlayın. Pam, “Eşinizle birlikte doğa yürüyüşlerine katılın. Bu, ikinizi de şekillendirirken aynı zamanda birlikte kaliteli zaman geçirmenizi sağlar” diyerek konu hakkındaki görüşlerini belirtiyor.

Hoşunuza giden bir hobi edinin.

Dans, yoga... İyi hissettirecek bir şey yapmak için haftanın belli bir zamanını kendinize ayırın. Ne kadar iyi hissederseniz, ilişkiniz o kadar fazla gelişir.”

Beraber aktif olmak, kıvılcımı yeniden alevlendirmenin iyi bir yoludur.

Tıbbi sorunlarınıza çözüm üretin

Eşiniz erektil disfonksiyon mu çekiyor?

Pam, “İlk olarak herhangi bir kalp veya kan dolaşımı sorununuz varsa onu ortadan kaldırın, çünkü 60+ yaş grubunda sık görülen bu sorun sırasında bölgeye yeterli kan akışı sağlanamayabilir” diyor.

Sağlık açısından vücudunuzda her şey yolunda gitse bile vücudunuzdaki bölgelerle konuşmayı deneyin ve onlardan her daim iyi ve sağlıklı kalmalarını isteyin.

Vajinal ağrı bir sorun mu?

Fazla yağ kaybı, çoğu insanı seksten uzaklaştırmak için yeterli bir sebeptir.

Pam: “Konu hakkında ilk önce bir doktora danışın, daha sonra kayganlaştırıcılara göz atın. Cinsel yaşamınız için daha pratik ve hızlı bir çözüm olacaktır.”

Günümüzde boşanmaların neredeyse yüzde ellisi, çiftler arasındaki aktif cinsel yaşamın sonlanması ve tarafların özel yaşamlarında keyifsiz olması dolayısıyla gerçekleşiyor. Bu yüzden Dr. Pam, son olarak okurlara mutlu bir yaşamın sırrı olarak cinselliğin güçlenmesi için başlıca faktörün “kendine güvenmek” olduğunu belirtiyor. “Kendine ve vücuduna güvendikten sonra işin yarısı zaten halloluyor!”

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