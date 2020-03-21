Cinsel terapistler öneriyor

Günümüzde kadınların çoğu cinsel isteksizlik ve orgazm olamama (anorgazmi) nedeni ile eşleriyle problem yaşıyor. Cinsel ilişkiden zevk alamayan kadında, doğal olarak cinsel isteksizlik başlıyor. Bu yüzden kadının orgazm olamama sorununun tedavisi , sağlıklı bir cinsel hayat ve evlilik hayatı için önemli. Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, kadınlarda G noktasının cinsel ilişki sırasında daha duyarlı hale getirilebilmesi için uygulanan yöntemleri anlattı.

Cinsel tatmin için bu iki bölgeye dikkat

Kadınlarda cinsel ilişki esnasında haz duymayı yani orgazma ulaşmayı sağlayan iki önemli bölge var. Bunlar, klitoris ve G noktası. Ancak bu iki ayrı noktanın verdiği cinsel tatmin birbirinden farklı. Klitoris, dış genital bölgede yer alan ve yüzeysel temasla orgazmı sağlayan erojen bölgedir. Yoğun sinir ucu olduğundan dolayı hassas bir bölgedir. Klitorisin uyarılmasıyla yaşanan orgazma, klitoral orgazm denir. G noktası ise vajinanın içinde, üst duvar bölgesinin yaklaşık ön üçte birinde bulunan, temas halinde uyarılarak, belirginleşen erojen bölgedir.

G noktası ilişki sırasında duyarlı hale gelmeli

G noktasının belirginleşmesi ve cinsel ilişki sırasında daha duyarlı hale getirilebilmesi için uygulanan injeksiyon işlemine G shot, G noktası büyütme işlemi ve G shot amplification adı verilir. Uygulanan bu işlem sayesinde hem cinsel ilişkide daha fazla hazzın olması ve daha kolay orgazm olunması sağlanır.

Cinsel ilişkide kadını mutlu eden müdahale

G noktası büyütülmesi G Shot nasıl yapılır?

G noktası büyütme işlemi cerrahi bir müdahale değil. G noktasına yapılan hyaluronik asit ya da yağ enjeksiyonlarıyla bu bölge doldurularak G noktasının belirginleşmesi, büyütülmesi ve kabarık hale gelmesi amaçlanır. Öncelikle G noktasının yeri belirlenir. Vajen steril olarak temizlenir. Belirlenen bölgeye hyaluronik asit veya yağ enjeksiyonu uygulanır. İşlem ağrısız acısızdır. İşlemden sonraki birinci günde cinsel ilişkiye izin verilebilir. G noktası büyütme işlemi sayesinde bu bölgenin penisle temasıyla daha çok uyarılması ve cinsel ilişkiden zevk alması sağlanır. Kısacası; G noktası dolgusu ile büyütme işlemi anesteziye ihtiyaç olmadan, kısa sürede yapılabilen kadını mutlu eden bir müdahaledir.

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