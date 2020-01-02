Cinsel yaşamınızı daha iyi hale getirmek için yapmanız gerekenler

Justin Lehmiller, yaşamın her kesiminden 4.000'den fazla insanı içeren iki yıllık cinsel fanteziler üzerine yapılan anısal araştırmasına dayanarak, fantezi dünyamızın bizim hakkımızda neler sunduğuna eşi benzeri görülmemiş bir bakış açısı sunuyor.

Cinsel arzuları ilişkilerinizde nasıl elde edeceğinizi ve hangi ölçülerde kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olmak istiyor, partnerinizin sizden farklı olarak sahip olduğu değişik cinsel eğilimler hakkında bilgi sahibi olmanızı istiyoruz.

Bu amaçla, işin uzmanı Justin Lehmiller’den konu hakkında herkesçe merak edilen birkaç spesifik soruyu cevaplamasını istedik.

1. Cinsellik, kaç kalori yaktırır?

Cinsel birliktelik sırasında yakılan kalori sayısı, seks sırasında yapılan belirli eylemlere ve cinsel ilişkinin ne kadar sürdüğüne bağlı olarak kişiden kişiye göre önemli ölçüde değişecektir. Bununla birlikte referans noktası olarak, genç heteroseksüel yetişkinlere odaklanan bir 2013 çalışması, erkeklerin seks sırasında ortalama 101 kalori yaktığını ve kadınların ise 25 dakikalık bir cinsel boğuşma sırasında ortalama 69 kalori yaktığını buldu. Bu, erkekler için dakikada yaklaşık 4,2 kalori ve kadınlar için dakikada 3,1 kalori anlamına geliyor.

Aynı çalışmanın, hem kadınlarda hem de erkeklerde benzer bir süre boyunca bir koşu bandının üzerinde yapılan sporun iki katından daha fazla kalori kaybına sebebiyet verdiği bulgusuna sahip olduğu gözlemlendi.

Dolayısıyla cinsellik kesinlikle kalori yaktırır ve bu nedenle kesinlikle fiziksel bir egzersiz şekli olarak sayılır; ancak, elbette çoğu insan için seks muhtemelen spor salonuna gitmenin yerini tutmaz.

2. Cinsellik sağlığa yararlı mı?

Araştırma, cinselliğin hem fiziksel hem de psikolojik olarak bizim için iyi olduğunu göstermektedir.

Fiziksel faydalar açısından, seksin kalori yaktıran fiziksel bir aktivite olduğu gerçektir. Ancak faydalar bunun da ötesine geçiyor.

Yapılan bazı diğer araştırmalar, orgazm olmanın bağışıklık sistemini uyardığını buldu. Bu büyüleyici etki, kısmen orgazm olan erkeklerde prostat kanseri riskinin daha düşük olduğunu ve daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu tespit eden diğer çalışmaları rahatlıkla açıklayabilir.

Ruh sağlığı açısından ise, çalışmalar cinsel birlikteliğin stres giderici bir aktivite olduğunu buldu.

Çiftler seks yaptıktan hemen sonraki günlerini karşılıklı olarak istemsizce mutlu ve keyifli bir biçimde geçirirler. Bu, gözlemler sonucu onaylanmış bir gerçektir.

Üstelik bu güzel durum sadece böyle de sınırlı kalmıyor, insanlar önceki gece seks yaptıkları zaman iş yerine geldiklerinde daha stressiz bir çalışma günü geçiriyorlar.

Bütün bunların yanı sıra, cinselliğin beynimizin sağlığı için ayrıca iyi olabileceğini gösteren araştırmalar da mevcut. Hayvan çalışmaları, cinsel aktivitenin nöron büyümesi ile ilişkili olduğunu, insan çalışmaları ise seks yapmanın daha iyi hafıza ile bağlantılı olduğunu buldu.

Kısacası, mevcut veriler cinsel birlikteliğin bizim için birçok yönden iyi olabileceğini gösteriyor!

3. Çiftlerin ne sıklıkla cinsel ilişkiye girmesi gerekir?

Gerçek şu ki, insanlar birbirlerinden çok farklı cinsel frekanslara sahip olabilirler.

Bazıları her gün bunu isterken, diğerleri yılda sadece birkaç kez bunu yapmanın kendileri için yeterli olduğunu öne sürer.

Ek olarak, daha fazla seksin sizi daha mutlu etmeyeceğini öğrenmek de sizi şaşırtabilir.

Aslında, cinsellik ve mutluluk sadece belirli bir noktaya kadar birbiriyle ilişkilidir.

Araştırmaya göre, ideal seks haftada yaklaşık bir kez gibi görünmektedir.

Çiftler bu frekansa ulaştığında, daha fazla seks onları daha mutlu etmiyor gibi görünüyor. Başka bir deyişle, günde bir kez seks yapan çiftlerin haftada bir kez cinsel birliktelik yaşayan çiftlerden daha mutlu olması gerekmiyor.

Kendinize ve karşınızdakine yapabileceğiniz en iyi şey, mutlu olmak için vücudunuzu bol seks yapmaya zorlamamanız olacaktır. Zira, bu durumun iyi sonuç vermesi pek olası değil.

Çiftlerin bilerek cinsel frekanslarını ikiye katlamaya çalıştıkları bir çalışmada daha az mutlu oldukları gözlemlendi ve sonunda içlerinde daha az seks arzusu vardı. Kısacası, siz ve partneriniz yalnızca seks yapmak istediğiniz için seks yapın - arkadaşlarınıza veya komşularınıza yetişmek için bolca yapmanız gerektiğini düşündüğünüz için değil.

İnsanlar pek çok çeşitli nedenden ötürü seks yaparlar.

Yapılan bir başka çalışmada genç yetişkinlerden seks yapmanın nedenlerinin bir listesini oluşturmaları istendiğinde, çalışmanın sonunda araştırmacılar konu hakkında 237 farklı nedenden oluşan bir liste sundu.

Erkekler ve kadınlar seks yapmak için nispeten birbirlerine benzer nedenler bildirdiler, ancak genel olarak en yaygın tek neden “zevkti”.

Başka bir deyişle, seks için en büyük motivasyon kaynağı kişinin kendini iyi hissetmesidir.

Diğer yaygın nedenler arasında ise sevgi göstermek ve sevgiyi ifade etmek, eğlenmek ve bir partnerle yakınlık geliştirmek vardı.

Sunulan nadir nedenlerden bir tanesi ise biraz karanlık. Araştırma, bazı insanların bir başkasına zarar vermek istedikleri için karşı tarafla seks yaptığını ve bu yaşanan durumun zevkten çıkarak bir noktadan sonra her iki taraf için de psikolojik dağılmalara yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Çalışmanın içinde kendilerini cezalandırmak istedikleri için seks yaptığını söyleyen bazı insanlar ve rahatsız edici bir şekilde partnerine hastalık kaptırmak için seks yapan birkaç kişi var.

5. İdeal cinsellik süresi ortalama ne kadar sürer?

Cinsel birlikteliğin ortalama olarak ne kadar süreceği, bir dereceye kadar, “seks” olarak saydığınız şeye bağlıdır.

Sonuçta bu, insanların çok farklı şekillerde tanımladığı bir şey!

Cinselliği sadece penis ve vajina ilişkisi olarak tanımlayan insanlar için (ki bu oldukça dar bir tanım), araştırmalar yaklaşık 5 ila 6 dakika üzerinde durulduğunu buldu.

6. Normal bir erkek ne kadar sürede boşalır?

Heteroseksüel kadınların seksin her daim uzun sürmesi gerektiğini savunduğunu unutmayın.

Kadınların orgazma ulaşması erkeklerden biraz daha uzun sürdüğü için, kadınlar cinsel ilişkinin genellikle iki kat daha uzun sürmesini istediklerini söylüyorlar.

Seks tanımınızı ön sevişmeyi kapsayacak şekilde genişletirseniz, elbette bu süre daha da yükselecektir.

Tipik olarak, insanlar cinsel seanslarının ortalama 15-30 dakika sürdüğünü söylüyorlar.





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