Cinselliği güldürürken öğreten fenomen

1931 yılında Uşak’ın İkisaraylar köyünde doğan Haydar Dümen, çocukluk yıllarının zor şartlarına rağmen tıp doktoru olmak için hep çaba harcadı. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden nöroloji ve psikiyatri dallarında uzmanlık diplomasını alarak mezun oldu. O günden, son nefesini verdiği düne kadar bilim aşkıyla yaşadı, hiç durmadan hizmet etti. Cinsellik konusunda fenomen olan Dr. Haydar Dümen, 1965 yılında Taksim İlkyardım şimdiki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1980 yılına kadar şef olarak çalıştı. O tarihte Cumhuriyet Gazetesi’nde ‘Akıl Hastalarının Teşhiri Doğru Değildir’ makalesinden dolayı Samsun’a tayin edildi. Aynı gün emekli olan Dr. Haydar Dümen, kitaplar yazarak, gazetede okurlarına ışık tutarak hayatına devam etti.

Haydar Dümen’in yayınlanmış 23 kitabı var. 2000’in üzerinde özlü sözü arşivlerde yerini aldı. 150 özgün fıkra, üzerinde çalışılmış, çoğu eşi Gül Dümen için yazılmış 30 şiiri var.

GERÇEK BİR HAYVANSEVERDİ

Dr. Haydar Dümen, hekimliği, babacanlığı, dostluğu, keyifli yazıları, enerjisiyle hepimize yol gösterdi. Haydar Hocamız insan sevgisinin dışında gerçek bir hayvanseverdi. Evinde hayvanat bahçesini aratmayacak kadar çok hayvan beslerdi. Köpekleri, muhabbet kuşları, güvercinleri, kargaları, bahçede horoz ve tavukları vardı. Hatta bir dönem yaralı bir kirpiyi bile eve almış, iyileştirmek için elinden geleni yapmış, onu bademle beslemişti.





En sevdiği kargalarıydı. Hayatının her döneminde kargalarını eğiten, onları konuşturan, gönülden bağlanan Hocamız, kargalarını anlatırken mutlu olurdu. Hatta bazen gazeteyi de kargalar için okurlar arardı, ona danışırlardı. Haydar Hoca kargalara olan tutkusunu şöyle anlatmıştı: “Tam bir karga tutkunu, karga aşığıyımdır, halen evde 6 tane ve özgürce uçuşuyorlar. Ortaokul 1. sınıftan bu yana hep kargalarım olmuştur. Çok zeki bir o kadar da hain hayvanlardır. Akıl almaz bir karga eğiticisiyim. Hayata bağlanma ve mutluluklarımın arasında ilk sırada yer alırlar.”

‘UŞAK TARHANASI ENERJİ KAYNAĞIM’

Dr. Haydar Dümen için çalışmak, okumak o kadar kıymetliydi ki, sabaha kadar uyumaz, yeni çıkan ne bulursa okur, gençlerin nelerle ilgilendiğini öğrenir, gündemi, siyaseti çok yakından takip ederdi. Haydar Dümen kendini anlatırken “Çok hareketliyimdir, adeta hiperaktifim. Yerimde duramam, olabildiğince az yerim. Çok zor uyur, yataktan zor kalkarım. Bir kere de kalktım mı uzanmak aklıma bile gelmez. Uşak tarhanası benim enerji kaynağım” diye konuşurdu. O uzun, bembeyaz saçlarını bilim yolunda ağarttığını söyler, onları yıkamadan, bakımını yapmadan evden çıkmazdı.

Esprili, iyi kalpli ve beyefendi olmasıyla tanınan Dr. Haydar Dümen, 1993 yılından beri klinik psikolog Gül Dümen ile evli. Onunla bir arada olmaktan, sürprizler hazırlamaktan büyük keyif alan Haydar Dümen,Gül Hanım’ı birkaç saat görmemeye dayanamazdı. Telefonda sesini duysa yüzüne gülümseme yayılır, enerjisi yerine gelirdi.

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