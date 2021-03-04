Cinsellik hakkında daha önce hiç duymadığınız şeyler

Günümüzde pek çok kişi cinselliği internet üzerinden yaptığı araştırmalarla öğreniyor ya da arkadaş çevresiyle bu konuları konuşuyor. Ancak cinsellik hakkında her şey internette yazmayabilir. Seks hakkında ufkunuzu açacak, klişelerden uzak 17 gerçeği sizler için yazdık. Okuduğunuzda ağzınızı açık bırakacak bu ilginç bilgilere gelen birlikte bakalım…

ERKEKLER ESKİ ÇAĞLARDA PENİS DİKENLERİNE SAHİPTİ

Şempanzeler, şebekler, fareler ve kediler günümüzde de penis dikenlerine sahip. Ama neyse ki erkeklerin geçirdiği evrim sonucunda bu dikenlerden kurtuldular.

CİNSEL İLİŞKİ HAFIZANIZI GEÇİCİ OLARAK SİLEBİLİR

2011 yılında yaşanan olayda bir kadın, kocasıyla seks yaptıktan sonra son 24 saatte olan olayları hatırlamakta zorluk çekti ve bunun sonucunda soluğu hastanede aldılar.

ELMA CİNSEL HAYATINIZI KALİTELİ HALE GETİRİR

731 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada elma yiyen ve yemeyen insanların cinsel hayatı incelendi. Araştırma sonucunda ise elma yiyenlerin cinsel hayatının, yemeyenlere oranla daha kaliteli olduğu ortaya çıktı.

Eşlerini aldatan erkeklerin seks sırasında kalp krizi geçirme ihtimali yüksek





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