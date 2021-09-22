Magazin Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu flört uygulamasında

Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu flört uygulamasında

Magazin

Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu flört uygulamasında

2007'de rol aldığı 'Juno' filmiyle Akademi Ödülü kazanan Ellen Page, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirdiğini açıklayıp, 'Elliot Page' adını almıştı. Yeni kimliğini açıklayan oyuncunun, ünlülerin yer aldığı özel flört uygulamasına kaydolduğu bildirildi

22 Eylül 2021, Çarşamba 19:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

"Umbrella Academy"de rol alan oyuncu Ellen Page, 2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum." açıklamasını yapmıştı. Ardından eşcinsel olduğunu açıklayan Page, artık "Elliot" adını kullanacağını belirterek, trans birey olduğunu duyurmuştu.

FLÖRT UYGULAMASINDA

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündeme gelen 34 yaşındaki oyuncunun flört uygulamasında görüldüğü bildirildi. Page Six'e konuşan bir kaynak; ocak ayında Emma Portner'dan boşanan Page'e aitmiş gibi görünen bir hesabın ünlü isimlerin yer aldığı hayli özel uygulamada göze çarptığını belirtti.

Profilde Elliot Page'in köpeğiyle çekilen fotoğraflarının yer aldığı aktarıldı. Ayrıca sayfaya Annie Lennox ve Steven Lipson'ın "Don't Let It Bring You Down" parçasının da eşlik ettiği bildirildi.

Ayrıca sadece davetli olanların kullanabildiği uygulama daha önce Ben Affleck, Matthew Perry, Channing Tatum, Lizzo, John Mayer, Drew Barrymore ve Chelsea Handler gibi isimlerle gündeme gelmişti.

Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Dedikodulara menajer kalkanı
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
Göründüğü gibi değil
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Aygün Aydın direnmeyi bırakmış ama kime?
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
22 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Gönlü var mı yoksa hiç sevmiyor mu?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
20 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
20 Eylül haftasına astrolojik bakış: Hoş geldin sonbahar!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Minik Liya ne isterse o!
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Ela Naz Birdal: İhtiyaç duymadan aldığımız her ürün küresel iklim krizine neden oluyor
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uma Thurma'dan yazılı itiraf: Hayatımın en karanlık sırrı...