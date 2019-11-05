Cinsiyet değiştirerek popüler olan ünlüler

Transseksüel ünlülerin pek çok zorluğun üstesinden gelerek daha önce olduğundan daha parlak bir şekilde devam eden hayatlarını sizler için derledik:

1. Balian Buschbaum

Balian Buschbaum, 1999'da Alman sırıkla atlama şampiyonu ve rekortmen Yvonne Buschbaum olarak bilinen eski Alman sporcudur. Kasım 2007'de Buschbaum, kalıcı bir yaralanma nedeniyle sporu bıraktığını ve cinsiyet atama prosedürüne başlamak istediğini açıklamıştı.

Balian şimdi en çok satan yazar, motivasyon konuşmacısı, yaşam koçu ve mutlu bir eş! Başarılı bir dönüşüm hikayesiyle, transseksüel insanların diğerlerinden farklı olmadığını kanıtlıyor.

2. Geena Rocero

Geena Rocero, bir transseksüel savunucusu olan Filipinli bir model, aynı zamanda adalet, eşitlik ve trans hakları için konuşan medya ve prodüksiyon şirketi Gender Proud'un kurucusudur. Geena Rocero ismini almadan önce, dünya onu sadece başarılı bir model olarak tanıyordu. Şimdi o LGBTQIA topluluk hakları hareketinin bir yüzü.

Geena 2014'teki TED Konuşması sırasında, diğer transseksüellere doğru şekilde yaşamaları ve asla içinde bulundukları durumdan utanç duymamaları için öncülük ettiğini söyledi.

3. Laura Jane Grace

Thomas James Gabel'den doğan Laura Jane Grace, esasında Amerikan punk rock grubu Against Me!’nin şarkıcısı ve gitaristi. 2012 yılındaki Rolling Stone röportajında ​​Laura, transseksüel bir kadın olarak açıkça yaşamayı planladığını duyurdu. Uzun bir dizi değişim ve dönüşümden sonra, grup 2014'te altıncı stüdyo albümü olan “Transgender Dysphoria Blues”’u çıkardı.

4. Caz Jennings

Jazz Jennings bir Youtuber, sözcü ve en genç LGBT hakları aktivisti. 9 yaşındayken, başkan Obama'ya videolu bir mesajını ileterek transseksüel kişilerin okullarda hor görülmesini gündeme getirdi.

Jennings ve ailesi, transseksüel gençlere yardım etmek ve onları desteklemek için TransKids Purple Rainbow Vakfı'nı kurdu. 2016'da “Caz Olmak: Bir (Transseksüel) Genç Olarak Hayatım” adlı bir kitap yayınladı ve sunuculuğunu tamamen kendisinin üstlendiği TLC’de yayınlanan “I Am Jazz” adlı televizyon programını yayın hayatına kazandırdı. O şimdi sadece kendi ülkesinde değil, tüm dünyada en tanınabilir transseksüel rol modellerinden biri.





5. Aydian Dowling

Aydian Dowling, başarılı bir YouTuber, vücut geliştiricisi, transseksüel aktivisti, transseksüellere yönelik gönüllü bir organizasyonun kurucusu, aynı zamanda mutlu bir eş ve baba. Aydian, Men’s Health ve Gay Times dergilerinin kapağında yer alan ilk transseksüel birey.

6. Alexandra Billings

Alexandra Billings, başarılı bir Amerikan tiyatro ve sinema oyuncusu, ödüllü bir şarkıcı, saygın bir tiyatro profesörü ve bir AIDS ve LGBT aktivistidir. Billings, bir transseksüel olarak, kendisi gibi transseksüel karakterlere hayat veren birkaç oyuncudan biri.

Alexandra, 2016 yılında LGBTQ topluluğunun seçkin bir üyesi olarak İnsan Hakları Kampanyası Görünürlük Ödülü'nü aldı.





7. Lea T

Artık Lea T olarak bilinen Leandra Medeiros Cerezo, transseksüel bir manken, Givenchy’nin en çok konuşulan reklam kampanyasının yıldızı, pop kültür ikonu ve transseksüel bir savunucudur. Aynı zamanda ünlü Brezilya futbolcusu Toninho Cerezo'nun kızıdır.

Ayrıca Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde yer alan ilk transseksüel bireydir.





8. Lana Wachowski

Lana Wachowski, Hollywood'da The Matrix (1999), V for Vendetta (2005) ve Cloud Atlas (2012) gibi filmlerin ilk büyük transseksüel yönetmenidir. Lana’nın şu anda Lilly Wachowski olarak bilinen kardeşi de 2016 yılında transseksüel bir kadın olarak ortaya çıkmıştı.

Ekim 2012'de Lana Wachowski, İnsan Hakları Kampanyası’nın Görünürlük Ödülü’nü aldı. Konuşmasında, gençken, kendisi gibi birini bulamadığını, bu yüzden belki başka biri için o kişi haline geldiğini belirtti.





9. Conchita Wurst

Conchita Wurst (Thomas Neuwirth olarak da bilinir) için cinsiyet değiştirme ameliyatından öncesi ve sonrası yoktur, çünkü o her daim bir sahne insanı! 2014 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandıktan sonra, LGBT ve transseksüellerle ilgili konuları uluslararası seviyeye taşıyan büyük ve etkileyici bir medya kişiliği haline geldi.

Conchita, AB ve BM konferanslarında eşit haklar ve hoşgörülü uluslararası topluluklar hakkında güçlü konuşmalar yaptı ve aynı zamanda azınlık hakları hareketlerini destekledi.



