Türkiye Cinsiyet değiştirmek isterken canından oldu! Ameliyattan önce bu notu yazmış!

Cinsiyet değiştirmek isterken canından oldu! Ameliyattan önce bu notu yazmış!

Türkiye

Cinsiyet değiştirmek isterken canından oldu! Ameliyattan önce bu notu yazmış!

İstanbul Kadıköy'de cinsiyet değiştirme ameliyatı olan 28 yaşındaki B.Y hayatını kaybetti. Mahkeme kararını görmeden ameliyat yapan doktor ve ekibi yargılanıyor. Öte yandan B.Y'nin ameliyattan önce yazdığı not ortaya çıktı.

18 Haziran 2021, Cuma 08:26 Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy'de özel bir hastanede cinsiyet değiştirme ameliyatı olan 28 yaşındaki B.Y., ameliyat sonrası fenalaştı ve yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktor ve ekibi yargılanıyor.

Süreç, baba Z.Y.'nin Anadolu Adliyesi'ne başvurusuyla başladı. İddiaya göre; "Özensiz ve tıp kurallarına aykırı davranış" tespit edildi. Ameliyat eden doktor H.Ö., kendini yasal sorumluluktan kurtarmak için B.Y.'ye el yazısıyla bir belge doldurttu.

Belgede "5-6 yıl önce bir cinsiyet değiştirme ameliyatı oldum. Ameliyatıma giren doktoru ve hastane adını hatırlamıyorum" yazılıydı. Tanık A.Y. "Doktor bir rapor sormadan kaçak olarak 29 bin liraya anlaştı ve parasını peşin olarak aldı" dedi.

Denizli'de cinsiyet değişikliği için asliye hukuk mahkemesinde dava açtığı belirlenen B.Y.'nin sonrasında davayı takipsiz bıraktığından davanın açılmamasına karar verildiği ancak buna rağmen doktor H.Ö.'nün mahkeme kararını görmeden operasyon gerçekleştirdiği belirlendi. Doktor H.Ö. ile birlikte bir anestezi uzmanı doktor, 4 hemşire ve bir anestezi teknikeri hakkında "Taksirle ölüme neden olmak"tan 6 yıla kadar hapis istendi.

Sabah-Seda Nur Günaydın

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