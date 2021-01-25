Cinsiyet dengesi iş hayatına zenginlik katacak

Aksigorta’nın tüm çalışanlarına eşit fırsat tanıyan bir kurum olduğunu vurgulayan Gülen, “Cinsiyet eşitliği bilinci konusunda kurumda farkındalık yaratmak amacıyla 2013 yılında; İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzalamış ve bu bildirge ile kurum içerisinde cinsiyet dengesini korumuş olduk. Aynı zamanda deneyimli ve yetkin kadın çalışanların daha üst pozisyonlara doğru ilerleyerek Aksigorta’da ve iş hayatında yükselmelerine de destek oluyoruz” diye konuştu.

Gülen şunları söyledi: “Rakamlarla ifade etmemiz gerekirse, kurumumuz çalışanlarının yüzde 50.3’ü kadınlardan oluşuyor. Yönetici kadromuzun yüzde 32’si kadın. Aynı zamanda yüzde 73 oranında kadın çalışan bağlılığına sahibiz. Kıdem yılı oranlarına baktığımızda da kadın çalışanlarımızın 6.01 oranında kıdem yılına sahip olduğunu görüyoruz. Eşit işe eşit ücretin yanı sıra bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla pek çok çalışma yapıyoruz. İnanıyorum ki özel sektörün attığı adımlar toplumun geneline de örnek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin oluşmasına yardımcı olacak.”