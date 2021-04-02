CIO ödülleri sahiplerini buldu. CIO Ödülleri, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla katkı sağlayan, rekabet gücünü artıran, iş akışlarını optimize etmeyi başaran, büyümeyi gerçekleştiren veya hedef kitlesi ile ilişkileri artırabilen IT yöneticilerini (Chief Information Officer) ödüllendiriyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ‘Doğa’m Evimde’ uygulamasıyla CIO Ödülleri’ne layık görüldü.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, “Bu yılki CIO Ödülleri’nde ‘Doğa’m Evimde’ uygulaması ve bu uygulamayı destekleyen e-doğa, m-doğa gibi içerikler ile kurumunu zirveye taşıdı. Seçkin ve saygın jüri önünde 146 başvuru arasından 88 proje ön elemeyi geçti ve kurumun lider kimliği ödülle tescillendi. Pandemide teknoloji barışını bu bilinç getirdi” diye konuştu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, “Bilgi teknolojilerine verilen önemin ve değerinin pandemi sürecinde daha doğru anlaşılıyor. Aşı ve tedaviye dönük çalışmaların sağlık sektöründeki önderliği hepimiz için hayatidir. Bu süreçte online içerik ve uygulamalar, eğitimde de bilim vizyonunun değerini ortaya koymuştur. Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm, eğitimde de vazgeçilmez unsurlara dönüşmüştür. Bilişim ve Eğitim Teknolojileri direktörlüğümüz, büyük bir dönüşümü, bütün ülkeye örnek olacak biçimde gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.



