Cip ile çarpışan minibüste sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

Cip ile çarpışan minibüste sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı Bolu'da, ciple çarpışan minibüsün sürücüsü ile hamile eşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, minibüste sıkışan 8 aylık hamile Fatma Gül, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı