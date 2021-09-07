Çip üretim ücretleri açıklandı! Apple’a düşük zam uygulandı

Çip üretim firması TSMC, üretim ücretlerini yüzde 20’ye kadar arttıracağını bildirmişti. Bu artışın GPU, CPU, konsol ve telefonlar gibi birçok teknolojik ürüne etki edeceği düşünülürken, şirketin yeni üretim fiyatları paylaşıldı.

TSMC’nin en büyük müşterisi olan Apple’a özel bir fiyatlandırma sunarak %3 oranında artış yaptığı bildiriliyor. Yakında çıkışını yapacak iPhone 13 için 100 milyondan fazla A15 Bionic sipariş eden şirket, birçok büyük firmanın yaşadığı çip sıkıntısının önüne geçebilmek için üretimi arttırmak istiyor.

Apple, TSMC’nin kazançlarının beşte birini oluşturuyor. Diğer şirketler için yüzde 20 oranında fiyat artışı yapılacak.