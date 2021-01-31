Cipsin kokusunu 6 kilometreden alabiliyordu: Obur papağan zayıfladı
Hayvanlarda obezite gittikçe artan bir sorun haline geldi. Yalnızca kedi ve köpekler değil, kuşlar da obezite tehlikesi altında. Papağan Bud'da bunlardan bir tanesi. Sevimli papağan 6 kilometre uzaktan cipsin kokusunu alabiliyor ve uçamayacak kadar şişmanlamıştı. Neyse ki güvenilir ellerde ideal kilosuna ulaştı ve artık yeni yuvasında.
31 Ocak 2021, Pazar 11:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yeni açılan bir cips paketinin kokusunu 6 kilometre öteden alabilen obur papağan Bud, artık uçamayacak kadar şişman bir hale gelmişti. Yeşil Amazon papağanı Bud, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA)'ne geldiği zaman 630 gram civarındaydı. Derneğe gelmesinin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından Bud, zayıfladı ve artık uçabilecek kiloya ulaştı. RSPCA çalışanı Chloe Shorten 22 yaşındaki kuşun hayatı çok sevdiğini ve tekrar uçabileceğini söyledi.
Diyetle zayıfladı
Diyetle zayıflayan Bud yeni bir yuvaya kavuştu. Bud'ın yeni sahibi ise, sevimli kuşun cips kokusunu kilometrelerce öteden alabildiği için evde abur cubur yenmesini yasakladığını söyledi.
Fotoğraf: RSPCA
RSPCA çalışanı Chloe Shorten, "Papağanlar inanılmaz derecede zekiler ve uzman bakımına ihtiyaç duyarlar. Cips yemesi yasaklandıktan sonra Bud kilo vermeye başladı" diyor.