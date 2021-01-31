Cipsin kokusunu 6 kilometreden alabiliyordu: Obur papağan zayıfladı

Yeni açılan bir cips paketinin kokusunu 6 kilometre öteden alabilen obur papağan Bud, artık uçamayacak kadar şişman bir hale gelmişti. Yeşil Amazon papağanı Bud, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA)'ne geldiği zaman 630 gram civarındaydı. Derneğe gelmesinin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından Bud, zayıfladı ve artık uçabilecek kiloya ulaştı. RSPCA çalışanı Chloe Shorten 22 yaşındaki kuşun hayatı çok sevdiğini ve tekrar uçabileceğini söyledi.

Diyetle zayıfladı

Diyetle zayıflayan Bud yeni bir yuvaya kavuştu. Bud'ın yeni sahibi ise, sevimli kuşun cips kokusunu kilometrelerce öteden alabildiği için evde abur cubur yenmesini yasakladığını söyledi.

Fotoğraf: RSPCA

RSPCA çalışanı Chloe Shorten, "Papağanlar inanılmaz derecede zekiler ve uzman bakımına ihtiyaç duyarlar. Cips yemesi yasaklandıktan sonra Bud kilo vermeye başladı" diyor.





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