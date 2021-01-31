Evcil Dostlar Cipsin kokusunu 6 kilometreden alabiliyordu: Obur papağan zayıfladı

Cipsin kokusunu 6 kilometreden alabiliyordu: Obur papağan zayıfladı

Evcil Dostlar

Cipsin kokusunu 6 kilometreden alabiliyordu: Obur papağan zayıfladı

Hayvanlarda obezite gittikçe artan bir sorun haline geldi. Yalnızca kedi ve köpekler değil, kuşlar da obezite tehlikesi altında. Papağan Bud'da bunlardan bir tanesi. Sevimli papağan 6 kilometre uzaktan cipsin kokusunu alabiliyor ve uçamayacak kadar şişmanlamıştı. Neyse ki güvenilir ellerde ideal kilosuna ulaştı ve artık yeni yuvasında.

31 Ocak 2021, Pazar 11:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeni açılan bir cips paketinin kokusunu 6 kilometre öteden alabilen obur papağan Bud, artık uçamayacak kadar şişman bir hale gelmişti. Yeşil Amazon papağanı Bud, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA)'ne geldiği zaman 630 gram civarındaydı. Derneğe gelmesinin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından Bud, zayıfladı ve artık uçabilecek kiloya ulaştı. RSPCA çalışanı Chloe Shorten 22 yaşındaki kuşun hayatı çok sevdiğini ve tekrar uçabileceğini söyledi.

Diyetle zayıfladı

Diyetle zayıflayan Bud yeni bir yuvaya kavuştu. Bud'ın yeni sahibi ise, sevimli kuşun cips kokusunu kilometrelerce öteden alabildiği için evde abur cubur yenmesini yasakladığını söyledi.

Fotoğraf: RSPCA

RSPCA çalışanı Chloe Shorten, "Papağanlar inanılmaz derecede zekiler ve uzman bakımına ihtiyaç duyarlar. Cips yemesi yasaklandıktan sonra Bud kilo vermeye başladı" diyor.



İlgili Haberler
Yeşil papağan kuşu özellikleri: Yeşil papağan kuşu nerede yaşar? Nasıl beslenir ve avlanır?Neden satın almayıp sahiplenmemiz gerektiğinin en büyük örneği: Papağanlar kutulara sıkıştırılmış halde bulundu


BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gezgin köpekler harika fotoğraflarıyla herkesi kıskandırıyor