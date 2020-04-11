Lezzeti ve faydası saymakla bitmeyen çiriş otu, genellikle ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. Eğer sizde çiriş otu nedir merak ettiyseniz ya da çiriş otu faydaları nelerdir öğrenmek istiyorsanız "Çiriş otu nedir, çiriş otunun faydaları nelerdir" haberimize bir göz atın.

Çiriş otu nedir?

Genellikle ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, mart ve nisan aylarında açan zambakgiller bitki ailesinden olan çiriş otu beyaz çiçekli bir bitkidir. Dağlarda henüz yetişirken tamamen çıkmadan koparılır ve alt kısımları kullanılır. Genellikle börek, çorba gibi çeşitli yiyeceklerin içine konulur.

Çiriş otunun faydaları nelerdir?

Adet döngülerini düzenlemeye yardımcı olur. Düzenli regl zamanınıza göre yaşanan gecikmeleri veya erken gelen adeti düzene sokar.

Kadınlarda vajinal akıntının azalmasını sağlar. Birçok kadının sık sık yaşadığı beyaz akıntıyı azaltır ve hatta tamamen ortadan kaldırır.

Saçkıran gibi saç rahatsızlıklarını iyileştirir.

İdrar atılımını kolaylaştırır. Bu şekilde idrar yolu enfeksiyonları için etkili bir ilaç görevi üstlenir.

Halk arasında mayasıl ya da basur olarak bilinen hemoroid tedavisinde olumlu etkilere sahiptir.

Zehirli hayvan ısırığı tedavilerinde rolü vardır.

İçeriğindeki zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemine iyi bir katkı sağlar.

Egzama gibi bir cilt sorununuz varsa tam bir etki yaratmasa da hafifletmeye yardımcı olur.

Çiriş otu nasıl tüketilir?

Çiriş otunu mutfağınızda birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Çiriş otunun yemeğini yapabilir, böreklere ve çorbalara ekleyebilir, kaynatıp çayını içebilirsiniz.

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