Hakkari’de, 30 Ekim akşamı N.Ö., 4’üncü kattaki evinin penceresinden atlayıp intihara kalkıştı. Yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö., polise verdiği ilk ifadede babası, kuzeni ve dayısının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Düşmeden kaynaklı vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunan N.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda babası A.Ö. ile kuzeni B.Ö. ve dayısı V.Ö. gözaltına alındı.









Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve B.Ö. tutuklandı, V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA