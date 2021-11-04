Türkiye Çirkin gerçek kız çocuğunun intihara kalkışması ile ortaya çıktı! Baba ve kuzen tutuklandı
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Çirkin gerçek kız çocuğunun intihara kalkışması ile ortaya çıktı! Baba ve kuzen tutuklandı

Türkiye

Çirkin gerçek kız çocuğunun intihara kalkışması ile ortaya çıktı! Baba ve kuzen tutuklandı

Hakkari Yüksekova'da evlerinin penceresinden atlayan 16 yaşındaki N.Ö. adlı kız çocuğu, ifadesinde babası, kuzeni ve dayısının cinsel istismarına uğradığını öne sürdü. Polisin gözaltına aldığı 3 şüpheliden baba ve kuzen tutuklandı, dayısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04 Kasım 2021, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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Hakkari’de, 30 Ekim akşamı N.Ö., 4’üncü kattaki evinin penceresinden atlayıp intihara kalkıştı. Yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö., polise verdiği ilk ifadede babası, kuzeni ve dayısının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Düşmeden kaynaklı vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunan N.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda babası A.Ö. ile kuzeni B.Ö. ve dayısı V.Ö. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve B.Ö. tutuklandı, V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA

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