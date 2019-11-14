Associated Press’in haberine göre, Fransız Polinezyası Tahiti’de uyuşturucu soruşturmasında, dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil’in Kanadalı kurucusu Guy Laliberte gözaltına alındı. Laliberte, Tahiti'deki özel adası Nukutepipi’de, uyuşturucu bitki yetiştirmekten dolayı sorgulanacak. Şirketten yapılan açıklamada, Laliberte’nin tıbbi amaçlı uyuşturucu madde kullandığı belirtilerek, uyuşturucu satışı yaptığı iddiası yalanlandı. Şirket, Laliberte'nin gözaltına alındığını ise doğruladı.









Polis kaynaklarından, Laliberte’nin kişisel telefonunda, uyuşturucu ekim alanının fotoğraflarının yer aldığı bilgisi edinildi.









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