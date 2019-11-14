Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte'ye uyuşturucu gözaltısı
Dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla Tahiti’de gözaltına alındı. Laliberte’nin, gelecek hafta Tahiti’nin başkenti Papeete’de mahkemeye çıkması bekleniyor. Gözaltı haberini, Laliberte’nin kurucusu olduğu Montreal merkezli şirketin yetkilisi Lune Rouge tarafından doğrulandı.
Associated Press’in haberine göre, Fransız Polinezyası Tahiti’de uyuşturucu soruşturmasında, dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil’in Kanadalı kurucusu Guy Laliberte gözaltına alındı. Laliberte, Tahiti'deki özel adası Nukutepipi’de, uyuşturucu bitki yetiştirmekten dolayı sorgulanacak. Şirketten yapılan açıklamada, Laliberte’nin tıbbi amaçlı uyuşturucu madde kullandığı belirtilerek, uyuşturucu satışı yaptığı iddiası yalanlandı. Şirket, Laliberte'nin gözaltına alındığını ise doğruladı.
https://twitter.com/Forbes/status/1194695176029118466
Polis kaynaklarından, Laliberte’nin kişisel telefonunda, uyuşturucu ekim alanının fotoğraflarının yer aldığı bilgisi edinildi.
https://twitter.com/BBCWorld/status/1194571016233766913
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