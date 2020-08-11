Futbol Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı

Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı

Futbol

Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı

Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.

11 Ağustos 2020, Salı 21:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı. 35 yaşındaki golcü futbolcu, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etti.

Bu hareket, Cisse'nin Fenerbahçe yerine Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.


İlgili Haberler
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladıBeşiktaş, PAOK karşısında tur arayacak


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sahalara döndü: Başkalarına benzemem, soru sorulunca 'limitless' olurum