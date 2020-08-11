Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı
Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.
11 Ağustos 2020, Salı 21:16 Son Güncelleme:
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Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı. 35 yaşındaki golcü futbolcu, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etti.
Bu hareket, Cisse'nin Fenerbahçe yerine Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.
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