Çiti yıkan boğa seyircinin arasına aldı

Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Derneği tarafından her yıl geleneksel hale dönüştürülen boğa güreşinin bu yıl 30’uncusu gerçekleştirildi.

5 BİN KİŞİ İZLEDİ

Ortaklar Mahalle Stadyumunda yapılan güreşe İzmir, Denizli, Muğla ve Aydın’da 120 boğa katıldı. Sıcak havaya rağmen güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi izledi.

BİR ÇOCUK HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Havanın sıcak olması nedeniyle güreşmek istemeyen boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı.

Boğa sahipleri güreşmek istemeyen hayvanlarını arenada tutmakta zorlanırken, sahadan kaçarak seyirlerin arasına dalan boğa altına kalan bir çocuğun hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

ARENADAN KAÇTI

Kıyasıya bir mücadele sonucunda, rakibinden korkan bir boğa ise, arenayı çeviren demir çiti tek vuruşta yıktı.

Hızını alamayan rakibinin halen kovalamaya devam ettiği boğa, seyircilerin sağa sola dağıttıktan sonra sahadan da kaçıp karayoluna çıktı. Sahiplerinin karayolunda kovaladığı boğa, zor anların yaşanmasına neden oldu. Her şeye rağmen kıran kırana güreşen boğalar, vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşattı.

Dereceye giren boğalar 7 bin ila 5 bin TL arasında değişen ödüller ve kupalar aldı. Güreşler sırasında yapılan ağalık seçimleri hem çekişmeye hem de renkli görüntülere sahne oldu.

GELİRİ ÖĞRENCİLERE HARCANACAK

60 güreşin yapıldığı güreşi yaklaşık 5 bin kişinin izlediğini ifade eden Düzenleme Komitesi Başkanı İsmail Çelik, “Güreşi bayramda insanların bir araya gelebilmesi amacıyla üçüncü güne aldık. Bu kültüre hasret kalan ve bayram münasebetiyle memleketine gelen insanlarımızın da özlemlerini gidermesini istedik. Sanırım amacımıza ulaştık. Çünkü dışarıdan çok fazla katılım var. Güreşten elde edilecek kazancı ihtiyaç sahibi öğrencilere aktaracağız. Bu öğrencilerimizi belirledik. Güreşlerden sonra bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidererek, faydalı olmaya çalışacağız” diye konuştu.

İHA