Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz çıtır armut pastası tarifi, hafızalara kazınacak enfes bir lezzet. Peki, çıtır armut pastası nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Çıtır armut pastası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

ÇITIR ARMUT PASTASI TARİFİ

Çıtır armut pastası malzemeler

Hamur için

125 gram tereyağı

100 gram şeker

1 yumurta

1 çimdik tuz

yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tane limon kabuğu rendesi

Aldığı kadar un

Krema

1 poşet vanilyalı puding

500 ml süt ile pişirilecek

500 gram suyu süzülmüş labne peyniri

Yarım limon suyu

1 tam yumurta

1 yemek kaşığı nişasta

2 yumurtanın sarısı (akı ayrı bir kaba ayrılacak)

1 vanilya

1 su bardağı sıvı yağ

2-3 tane kabuğu soyulmuş ve suda haşlanarak yumuşamış armut

Çıtır armut pastası yapılışı

Hamur malzemeleri yoğrularak ele yapışmayan bir hamur elde edilir. 28 cm'lik fırın kağıdı sıkıştırılmış kelepçeli kalıba yayılarak kenarları 3-4 cm kadar kaldırılır. Taban çatalla birkaç yerinden delinir. Suyu süzülen ve ikiye kesilen haşlanmış armutlar hamurun üzerine sırayla, kesik yerleri alta gelecek şekilde sıralanır. Puding 500 ml sütle pişirilir ve arada karıştırılarak soğutulur. Soğuyan pudinge 1 tam yumurta, 2 yumurta sarısı, sıvı yağ, vanilya, limon suyu, nişasta ve suyu süzülmüş labne katılarak homojen bir kıvama gelene kadar mikserle çırpılır. Karışım armutların üzerine dökülür. Üzeri düzeltilerek önden hafif ısıtılan 150 derece fırında 50 dakika pişirilir. Pasta pişerken yumurta akı 3 kaşık şekerle birlikte sertleşip, sert krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpılır. 50 dakika sonunda fırın söndürülmeden pasta fırından yavaşça çıkarılır ve üzerine şekerle çırpılmış yumurta akı sürülür. Tekrar yavaşça fırına koyularak 10 dk daha pişirilir. Soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletilir ve kelepçeden ayrılmaz.



