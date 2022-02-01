Meşhur Sarıyer böreği tarifi, çıtır çıtır pratik Sarıyer böreği tarifi ile daha da lezzetli hale geliyor. Peki, çıtır çıtır pratik Sarıyer böreği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız çıtır çıtır pratik Sarıyer böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ÇITIR ÇITIR PRATİK SARIYER BÖREĞİ TARİFİ

Çıtır çıtır pratik Sarıyer böreği malzemeler

İç harcı için;

Yarım çay bardağı sıvı yağ (62,5 ml)

1 adet kuru soğan

500 gr kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Aralarına sürmek için;

100 gr tereyağı

1 su bardağı süt (200 ml)

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

Üzeri için;

Kalan sos

ÇITIR ÇITIR PRATİK SARIYER BÖREĞİ YAPILIŞI

İç harcı hazırlayarak böreği yapmaya başlayın.

Bunun için soğanı küçük küçük doğrayın.

Tavayı ocağa alın ve içerisine sıvı yağ aldıktan sonra soğanları ekleyin.

Soğanlar hafif pembeleştikten sonra kıymayı ilave ederek kavurun.

Kıymaların rengi döndükten sonra baharatları ilave ederek 1-2 dakika karıştırın, ocaktan alın.

İç harcı daha kolay soğuması için bir kaseye alın.

Sosu için sos tavasına tereyağını alarak eritin ve kaseye alın.

Üzerine süt v sıvı yağı da ekleyerek karıştırın.

Yufkanın bir tanesini tezgaha alın, üzerine sostan gezdirerek fırça ile her yerine yayın.

Burada yufkaları bir örtü altında tutun, kullanacağınızda çıkartın.

Yufkayı da üzerine alın ve sostan sürün. 3. ve 4. yufkayı da aynı şekilde üst üste dizin.

Son katı yerleştirdikten sonra sostan sürün ve yufkanın uzun kenarına iç harcından yerleştirin.

Ardından yufkaları rulo şeklinde sarın. "U" şeklini vererek pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alın.

Diğer yufkaları da 5'erli olarak aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin.

Kalan sosu üzerine sıvı yağ ilave edin. Fırça ile böreklerin üzerine güzelce sürün.

Hazır olan börekleri önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın.

Sürenin sonunda pişen böreklerimizi fırından alın, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.



