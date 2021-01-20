Tadını çok seveceğiniz enfes lezzetlerden birisi olan çıtır tavuk ve bisküvi ekmek tarifi evde kolayca yapabileceğiniz bir fast food türü. Bütün detayları ve püf noktalarıyla çıtır tavuk ve bisküvi ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler...

Çıtır tavuk ve bisküvi ekmek tarifi

Çıtır tavuk ve bisküvi ekmek malzemeleri

500 gram kemikli tavuk parçaları

1 şişe soda

5 yemek kaşığı un

4 adet yumurta

3 su bardağı kahvaltılık gevrek

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

5 su bardağı kızartma yağı

Çıtır tavuk yapılışı

Tavukları sodaya bulayın ve buzdolabında 15-20 dakika bekletin. Kahvaltılık mısır gevreklerini mutfak robotunda çekin ve tuz, karabiberle karıştırın. Yumurtaları bir kaseye kırın ve çırpın. Bir kaseye un, bir kaseye mısır gevreklerini koyun. Kızartma yağını ocağa alın ve kızdırın. Tavuk kanatlarını una, yumurtaya ve en son mısır gevreğine bulayın. İyice ısınmış ve kızmış kızartma yağında her tarafı eşit kızarıncaya kadar kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla kızartma yağını çektirerek servis edin.

Bisküvi ekmek tarifi

Bisküvi ekmek malzemeleri

2, 5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

110 gram tereyağı

2/3 su bardağı süt

1 yumurta

Bisküvi ekmeği yapılışı

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Bir kapta un kabartma tozu tuz ve şekeri karıştırın. Ardından soğuk tereyağını küp küp kesip ekleyin ve el ile ufalayın. Tereyağının erimemesine dikkat edin. Tereyağını margarinde olduğu gibi paketin üstündeki ölçüden ayarlayın. Ekmek ufalaması gibi bir karışım elde edin. Daha sonra hafif çarpılan yumurtayı ve sütü ekleyip yoğurun. Cıvık bir hamur oluyor. ( çok cıvık olursa az un ilave edebilirsiniz) Bu arada fazla yoğurmamak gerekiyor bu önemli. Daha sonra hamuru un serpilen masada açın ve daha sonra dörde katlayın. 2 cm kalınlığında tekrar açın. Bir bardak yardımıyla yuvarlak parçalar kesin. Kesme işleminde kenarları iyi kesin hamur pişerken yayılmasın. Yağlanan tepsiye dizin. Üzerine çok az süt sürüp fırına verin. Kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.



