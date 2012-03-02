Citroën, 82. Uluslararası Cenevre Motor Show’da sergileyeceği yenilikleriyle fark yaratacak. 1.6 lt motorlu 256 beygirlik ‘’DS4 RACING CONCEPT’’ aracının yanı sıra Citroën’in ilk dizel hibrit modeli olan DS5 Hybrid4 , Citroën’in yeni Crossover ürünü C4 Aircross, Citroën C3 Red Block, yenilenen C1 ve Berlingo modelleri otomotiv tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor…

Citroën otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan 2012 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sektörde çıtayı yükselten yaratıcı teknolojisini sergilemeye hazırlanıyor. Tüm Dünya’da DS serilerinin satış rakamı 180.000 adede ulaşırken Citroën, otomotiv tutkunları ile buluşturmaya hazırlandığı yeni DS modelleri ile bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Citroën’in ilk dizel hibrit modeli olan DS5 Hybrid4, teknolojik yeniliği sergilerken; DS4 Racing Concept de, Citroën’in her kulvarda iddiasını göz önüne seriyor.



Citroën’in yeni Crossover ürünü C4 Aircross da fuarda sergilenecek Citroën modellerinden biri olacak. Bunun yanında Citroën C3 Red Block, yenilenen C1 ve Berlingo modelleri de Cenevre Fuarı’nda sergilenecek Citroën ailesinin temsilcileri arasında yer alıyor.



Citroën fark yaratan ve ortalama CO2 oranını yılda 5 g/km düşürmesine olanak sağlayan motor teknolojileri (e-HDi micro- hybride, full elektrikli ve full hibrit dizel teknolojileri) ve Citroën C5, C6 üzerinde mevcut olan ayrıcalıklı Hydractive süspansiyon teknolojisini de 2012 Cenevre Otomobil Fuarı’nda vitrinine çıkarıyor.



Çevre dostu ve sıra dışı teknolojik özellikleri ile CITROËN’in “Créative Technologie” sloganını tam anlamıyla yansıtan Tubik konsept aracı da Cenevre’de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Yüksek beklentilere hitap eden Tubik, seyahatlere tat katmayı vaat ediyor.











Kusursuz Fransız Zevki: DS Serisi



DS serisi yaratıcılıkta radikal duruşuyla görür görmez tanınan bir stili ifade ediyor ve güçlü karakterinin yanı sıra birinci sınıf kalitesiyle birlikte yepyeni sürüş hassasiyetlerine ve pratikliklerine de sahip. Cüretkâr, yüksek standartlara sahip, yaratıcı ve teknolojide de en iyisi. Başka bir deyişle, gerçek Citroënler.



İki yıl önce gerçekleşen lansmanından bu yana Citroën, kişiselleştirilebilir özellikleriyle radikal ve cezbedici tarza sahip olan DS3 modelinden 140.000 adedin üzerinde sattı. Marka, Mayıs 2011 yılında lanse edilen Citroën DS4 için yaklaşık olarak 30.000 adet sipariş aldı. DS4, bir hatchbackin fonksiyonelliği ve ferah iç mekanı ile bir coupenin canlılığı, prestiji ve kompakt tasarımını bir araya getiren yükseltilmiş, dört kapılı coupe stili ile dikkat çekiyor. DS5 modelinin 2011 sonundaki lansmanıyla birlikte seri tamamlanmış oldu. Teknoloji ve estetiği modellerinde buluşturan ve DS serisini daha da ileri götürmeyi hedefleyen Citroën, serinin son modeli olan Citroën DS5 ile farkını yine ortaya koyuyor. Heyecan verici tasarımının yanı sıra çekici ve cüretkar silueti ve kusursuz bir aerodinamik yapısı ile sunan Citroën DS5, tüm yolculukları doyumsuz bir keyfe dönüştürüyor.







Baştan Çıkarıcı Bir Obje: Citroën DS3 Ultra Prestige



Citroën DS3 Ultra Prestige, özel tasarıma sahip tamamen yeni renk kombinasyonları ve aksesuarlar barındırmakta. Ultra Prestige versiyonu ayrıca özel 17’’ kömür grisi elmas efektli jantlar, bir spor rüzgarlık ve koyu renkli yan ve arka camlara sahip.



Citroën DS3 Ultra Prestige’in içerisinde ise, “saat kayışı” tasarımına sahip “Habana” özel deri döşemeleri bulunuyor. Ön koltuğun derisinin rengi, koltuk başlıklarındaki beyaz renkten koltuklardaki siyah renge doğru çekici bir görünüm sergiliyor. Bu tasarım, moda sektöründen esinlenilerek ve otomotiv üretiminde bugüne kadar görülmemiş bir şekilde DS3 Ultra Prestige için özel olarak tasarlandı. Kontrol paneli, “Alpin Beyazı” özel deri ile kaplandı. Ayrıntılara titizlikle önem verilerek, gösterge paneli üzerindeki kadranların renkleri ayrıca iç alandaki beyaz detaylar ile eşleştirildi. Sofistike CITROËN DS3 Ultra Prestige, çift dikişli ekstra kalın paspaslara sahip.







Ve YARIŞ VERSİYONLARI



Citroën, Markalar klasmanında yedi kez Dünya Ralli Şampiyonası birinciliği ve Sébastien Loeb ve Daniel Elena ile sekiz kez Sürücü/Yardımcı Sürücü birinciliği ile motor sporları tarihine damga vurdu ve damga vurmaya devam ediyor. Marka, Citroën DS3 WRC modeli ile birlikte Cenevre’de ilk kez sahne alacak iki “full-throttle” spor otomobil modeli olan sınırlı sayıdaki DS3 Racing S. LOEB serisi ve DS4 Racing Concept konsept otomobiliyle kendi serisi içerisinde bu macerayı yansıtıyor.











Ateşli Bir Konsept: Citroën DS4 Racing Concept



DS3 Racing modelinde olduğu gibi Citroën Racing mühendisleri ve tasarım ekibi, Citroën DS4’e benzersiz, sportif bir görünüm verdiler.



Bu yeni konsept otomobil, ateşli bir yarışçının tüm niteliklerine sahip. Şasesi standart modelle kıyaslandığında 35 mm daha alçaltıldı ve tekerlek aralığı ise ön tarafta 55 mm ve arka tarafta da 75 mm olmak üzere genişletildi. Otomobil; hava geçiş noktaları, alçaltılmış şase ve kanat genişletmeleri de dâhil olmak üzere birçok yeni özelliklere sahip. Citroën Racing tarafından geliştirilen 1.6 litre turbo motoru, seri üretim otomobillerde rekor bir seviye olarak 256 bg’ye kadar veya litre başına 160 bg’ye yükseltildi. Bu dikkat çekici performansın CO2 emisyonu ise sadece 155 g/km



Bu konsept otomobil, daha geniş çaplı olan 19 inç lastiklere (235/40) sahip.



Citroën DS4 Racing Concept’in bir diğer dikkat çekici özelliği ise, otomotiv endüstrisinde bir ilk olarak dokulu efekte sahip mat gri boyası. Tüm bu yeni çizgisi ile birlikte, otomobilin boyası ışığı farklı açılardan yakalıyor ve böylece otomobilin hatlarını daha da vurguluyor.







Citroën DS3 Racing S. Loeb: İmzalı Ve Numaralı Seri



Citroën, DS3 Racing S.Loeb modelini Cenevre’de tanıtıyor. Sadece 200 adet üretilecek olan bu sınırlı sayıdaki seri temel olarak DS3 Racing modeline dayanıyor ve MyWay navigasyon sistemine sahip. Bu yeni model, en çok renkleri ve üzerinde kullanılan materyal ve aksesuarları ile dikkat çekiyor.



Otomobilin gövdesi, doku efekti ile matlaştırılmış benzersiz bir asfalt siyahı ile kaplı. Citroën bu tarzda bir boya ile bir otomobili piyasaya süren ilk otomobil üreticisi.



DS3 modelinin ruhuna sadık kalarak, tavanı, dikiz aynası, radyatör ızgara şeritleri, gösterge paneli şeritleri ve vites kolu tabanı Alev kırmızı renginde. Sébastien Loeb ve Daniel Elena’nın elde ettiği sekiz adet birinciliğe gönderide bulunarak, Citroën DS3 Racing S. Loeb modeli özel çıkartmalara sahip ve sınırlı sayıda üretilmiş bir model olarak, tavan astarında numaralı bir kimlik plakası taşıyacak.







Gerçek Teknolojik İlerleme: Citroën DS5 Hybrid4



DS5 modeli full hibrit motora sahip ilk Citroën modeli olma özelliğini taşıyor ve HDi dizel motorunu elektrik gücüyle birleştiriyor. Citroën’in otomobil tutkunlarını heyecanlandıran yeni modeli, Hybrid4 teknolojisi 200 hp dört çeker, şehir içi kullanımda sıfır emisyon ve “Sport” ayarında hızlandırma arttırma işlevi gibi özelliklere sahip. Birçok teknolojinin birleşimi olan hybrid teknolojisi, keyifli bir sürüş deneyimi vaad ederken, düşük CO2 emisyon değerleri ile de dikkat çekiyor.



Citroën DS5 Hybrid4, şehir içerisinde %35’e kadar yakıt tasarrufu sağlayarak, gerçek bir teknolojik farklılık yaratıyor.







Full hibrit çözümlerin orijinalliği, birden fazla teknolojinin bir arada kullanılmasından geliyor:



- 2.0 HDi 160HP içten yanmalı motor,



- Çift yönlü alternatöre sahip ikinci nesil Stop&Start sistemi,



- Optimize edilmiş vites geçişleriyle altı vitesli şanzıman,



- Arka aks üzerinde, 27 KW (37 HP) güç üreten senkronize, kalıcı mıknatıslı elektrik motoru,



- En iyi yakıt ekonomisini elde etmek üzere motorun sürüş ayarlarını otomatik olarak yöneten şanzıman







Citroën DS5 Hybrid4’te Sürücüler dört adet ayara sahip olacak:



- “Auto” (Otomatik), yakıt tüketimini optimize etmek için içten yanmalı motor ve elektrik motoru arasındaki geçişleri otomatik olarak yönetir;



- “Zero Emission Vehicle” (Sıfır Emisyonlu Araç / ZEV), dört kilometreye kadar olan mesafeler için 60 kph’ye kadar olan hızlarda tamamen elektrikli motor sürüş için kullanılır;



- “Four Wheel Driver” (Dört Çeker Sistemi), dört tekerleğin tümünü de kullanarak yol tutuşunu güçlendirir (ön tekerlekleri çalıştıran içten yanmalı motoru ve arka tekerlekleri çalıştıran elektrikli motoru sayesinde);



- “Sport” (Spor), içten yanmalı motordan çok elektrik motorunun maksimum kullanımıyla daha fazla uyumluluk ve canlılık sağlar.







Kompakt SUV’lar İçin Çağdaş Bir Yaklaşım: Citroën C4 Aircross



Citroën, hızlı büyüme gösteren bir segmenti fethetmek üzere ürün yelpazesini yeni bir modelle genişletiyor. Citroën C4 Aircross, güçlü tasarımı ve teknolojik yenilikleri bir araya getirerek kompakt SUV’lar için yeni bir sayfa açıyor. C4 Aircross özellikle günlük aktivitelerine macera katmak isteyen çağdaş sürücüler için ideal bir model:







Yeni Citroën C1, Hiç Olmadığı Kadar Şık Ve Çevreci



Haziran 2005’te piyasaya çıktığından beri dünya genelinde 620.000’in üzerinde müşteriyi etkisi altına alan Citroën C1, kompakt, ekonomik ve çevre dostu olan bir şehir aracı. Citroën, otomobilin cezbedici etkisini 2012 yılının başında aralarında sadece 99 g/km CO2 emisyonu, LED gündüz sürüş farı, MP3 çalar bağlantı soketine sahip bir CD ses sistemi, USB ve Bluetooth bağlantı noktaları ve direksiyondan kumandalı vites değişimi de bulunan bir dizi yeni özellikle arttırıyor.







Yeni Citroën Berlingo ile seyahat etmenin keyfi



1996 yılında lanse edildiğinden beri Citroën Berlingo, combi versiyonunda dünya çapında neredeyse 1.4 milyon adet satıldı ve kendi kategorisinde en iyi satan iki modelden biri olmaya devam etti.



Yeni Citroën Berlingo, daha geniş bir iç mekan ve daha güçlü yuvarlak ızgaraya ve LED gündüz sürüş farlarına sahip. Berlingo Vizgon Gri ve Ada Mavisi olmak üzere iki yeni renkte sunuluyor. Yedi adede kadar bağımsız koltuk ve arkadaki tüm yolculara yeterli ışık, aydınlatma, havalandırma ve münferit eşya koyma alanları sağlayan Modutop® ile tasarımı hiç olmadığı kadar akıllı.



Son olarak ise, 6 vitesli şanzıman ile birleştirilen e-HDi micro-hybride teknolojisi, yeni modelin CO2 emisyonunu 125 g/km.ye düşürüyor.







Daha da Fazla Sürüş Heyecanı: Citroën C3 Red Block



Bu yeni versiyon normal modelden çok daha dinamik ve ekstra performansını yansıtmak amacıyla daha maskülen bir görünüme sahip. Geçtiğimiz yıl Cenevre’de tanıtılan ve ilkbaharda piyasaya sürülen konsept otomobilinden ilham alan Citroën C3 Red Block, daha dinamik süspansiyon ayarları ile piyasaya çıkıyor. Direksiyonu yeni süspansiyon ayarlarına göre adapte edildi ve bu da daha enerjik bir yol hissi veriyor. Gövde yüksekliği de 25 mm daha alçaltıldı ve ESP ise daha çok enerji ve performans tasarrufu için bir standart olarak yerleştirildi. Red Block modeli, VTi 120 benzinli ve e-HDi 90 ve e-HDi 100 dizel motor olmak üzere üç farklı motor ile piyasaya çıkacak ve her üçü de manuel vites kutusuna sahip olacak.



Dış kısmında, uzay gri gövde boyasına sahip ve aynı renkte tampon şeridiyle uyum içerisinde. Diğer gövde boyası renkleri ise beyaz, Gümüş gri, Yosun gri ve parlak siyah tampon şeridi ile birlikte gelen Obsidyen siyahı. Diğer özel gövde özellikleri ise Obsidyen siyahı dikiz aynası ve kapı kolları. 17 inç elmas efektli jantları ise 205/40 lastiklere yerleştirildi.



İç kısımda ise, Citroën C3 Red Block parlak siyah gösterge paneli barındırırken, pedal seti ve ön kapı çevreleri ise alüminyum kaplı. Direksiyon simidinin çapı, daha sıkı bir yol tutuşu hissiyle sürücülere sürüş keyfi yaşatmak üzere 20 mm daha azaltıldı. Seçenek olarak özel kırmızı deri koltuk döşemeleri de mevcut.







Citroën’in 9 Kişilik Konsept Aracı: Citroën Tubik



Modern bir binek otomobile prestij katan öğelerinden asla ödün vermeyen tarzı ile Tubik, seyahat kolaylığının yanı sıra tasarımda farklılık ve konfor arayanların da beğenisini kazanıyor.



Prestijli özelliklere sahip dokuz koltuklu Tubik, Citroën’in halk tarafından “TUB” (selefinin ismi) olarak adlandırılan ünlü Type H’sinden ilham alınarak yaratıldı. Citroën tasarım ekibi, sofistike olma ve konfor konularında en yüksek standartları karşılayan renkler, materyal ve aksesuarlarla Tubik modeli için sıra dışı bir tarz yarattı.



Seyahat etmeyi daha eğlenceli hale getirmek amacıyla yaratılan Tubik konfor ve rahatlığa adanmış oturma odası tarzındaki tasarımı ile dikkat çekiyor. Pek çok farklı şekilde (yarı yatık, yüz yüze vs.) ayarlanmak üzere tasarlanan modüler koltuklar ve taşıt üzerindeki teknoloji (büyük, yarı dairesel ekranı ve high-definition 5.1 ses sistemi de dâhil) taşıtın içini yaşamak ve paylaşmak için bir alan haline çeviriyor. Yolculuk, varılacak yer kadar önemli hale geliyor!



Bu model geniş bir iç mekan sağlarken, Hybride 4 teknolojisiyle yakıt tüketimini de kontrol altında tutuyor. Bu full hibrit teknoloji ve aerodinamik tasarımı geliştirmek için olan çabalar, Tubik CO2 emisyonlarını geleneksel bir binek araba emisyonları ile kıyaslanabilecek bir seviyede tutmayı başarıyor.







Herkes için erişilebilir e-HDi micro - hybride teknolojisi



Citroën ürün yelpazesi içinde pek çok modelde mevcut olan e-HDi micro-hybride teknolojisi, ekipman ve tekerlek boyutlarına bağlı olarak 98 g/km ve 109 g/km arasında CO2 emisyonuna sahip olan Citroën C4 modeli üzerinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.



e-HDi micro-hybride teknolojisi, gerek duyulmadığında motoru kapatan ikinci nesil Stop&Start işlevinden oluşuyor. Alternatör- marş kullanımı, bir kayış sisteminin kullanılmasıyla hızlı, şeffaf ve titreşimsiz kalkışları gürültüsüz hale getiriyor.



Citroën’in e-HDi teknolojisiyle donatılmış olan modelleri, 100 km ‘de ortalama %5 yakıt tasarrufu ve daha düşük CO2 emisyonuna sahip. Şehir içi sürüşlerde yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu %15 oranına kadar azaltılabiliyor.







Bir Citroën ayrıcalığı: Hydractive Süspansiyon



Global otomotiv endüstrisinde bir Citroën ayrıcalığı, Hydractive süspansiyon, benzersiz bir dinamik tutuş ve sürüş konforu sağlayarak Citroën C5 ve C6 modellerine yerleştirildi.



C5 üzerindeki Hydractive III + süspansiyon, yol koşullarına en verimli şekilde adapte olabilmek ve sürücüye katkıda bulunabilmek amacıyla süspansiyon sisteminin fonksiyonunu yerine getirmesi için iki adet ses ve titreşim önleme ayarı içeriyor. C5 modeli üzerinde mevcut olan mükemmel sistemin rahatlığını getirmek üzere C6 modeli ise sürekli olarak ayarlanabilen ve elektronik olarak kontrol edilebilen titreşim önleyici ile donatıldı. “Sport” ayarları ise sürücüye daha dinamik bir sürüş stili seçmesine imkân sağlıyor ve konforlu sürüşten ziyade, yol tutuşu üzerine vurgu yapıyor.



Süspansiyon yönetimi, aracın durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol eden bir sistem ile birleştirildi. Bu ayar, aracın yükü ne olursa olsun, yüksek hızlarda iken otomobilin yüksekliğini otomatik olarak alçaltarak ve aracı daha aerodinamik hale getirerek sabit bir yükseklik temin ediyor ve böylece de yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını sınırlıyor. Yerden yükseklik ayarı düşük hızlarda iken de engellerden kurtulmak amacıyla ayrıca yükseltilebiliyor.



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