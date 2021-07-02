Civan Canova yer aldığı televizyon dizi ve filmlerinde hayat verdiği karakterler ve oyunculuğu ile izleyicilerin sevdiği isimler arasında yer alıyor. Televizyonlarda pek çok projede yer alan Civan Canova, performansı ile pek çok ödüle de layık görüldü. İşte, usta oyuncu Civan Canova hakkında merak edilenler.

CİVAN CANOVA KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

28 Haziran 1955 tarihinde Ankara’da doğan Civan Canova, oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Mezun olmasının ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katılan Canova, tiyatronun yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı. Ayrıca, birçok tiyatro oyunu kaleme aldı.

Civan Canova, kamera karşısına ilk defa 1974 senesinde Yılmaz Güney’in Arkadaş filmi ile çıktı. Karadayı, Her Sevda Bir Veda, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Arka Sokaklar, ve Sınıf gibi birçok projede yer aldı.

1998 yılında kendisi gibi sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenen Civan Canova 2004 yılında evliliğini sonlandırdı.

Son olarak, dijital platform Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de rol alan olan usta oyuncu 1,83 metre boyunda, 73 kilo ve Yengeç burcudur.

CİVAN CANOVA’NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

1994 – İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında

1996 – Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında

1997 – Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü – Sokağa Çıkma Yasağı

1989 – Kültür ve Turizm Bakanlığı – En İyi 10 Senaryo dalında ödül – Kör Buluşma

2000 – Avni Dilligil – En İyi Oyun Yazarı – Sokağa Çıkma Yasağı

2006 – 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Eve Dönüş

2007 – 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Eve Dönüş

15. Afife Tiyatro Ödülleri – “Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu” – Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu

CİVAN CANOVA’NIN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

2012 – Düğün Şarkısı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2013 – Kızıl Ötesi Aydınlık – Vardiya Oyuncuları

CİVAN CANOVA’NIN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2010 – Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 – Kaktüs Çiçeği – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 – Bir Casusa Ağıt – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 – Yeşil Papağan Limited – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 – Gizli Oturum – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 – Ölüm Tuzağı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990 – Danton’un Ölümü – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 – Lodos – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 – Cadıların Macbethi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985 – Gül Satardı Melek Hanım – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 – Lysistrata – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 – Julius Caesar – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 – Düşüş – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983 – Kırmızı Pabuçlar – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1982 – Barış Gezegeni – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1982 – Truva Savaşı Olmayacak – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981 – Barış Gezegeni – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 – Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 – Truva Savaşı Olmayacak – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 – Kunduz Kürk – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979 – Yaralı Geyik – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979 – Antigone – İstanbul Devlet Tiyatrosu

CİVAN CANOVA’NIN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER