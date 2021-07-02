Civan Canova kimdir, kaç yaşında? Civan Canova hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Civan Canova, televizyon dünyasına adım atmadan önce birçok tiyatro oyununda yer aldı. Aynı zamanda pek çok tiyatro oyunu kaleme alan Civan Canova, kameralar karşısına ilk defa 1974 senesinde Yılmaz Güney’in Arkadaş filmi ile çıktı…
02 Temmuz 2021, Cuma 10:06 Son Güncelleme:
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Civan Canova yer aldığı televizyon dizi ve filmlerinde hayat verdiği karakterler ve oyunculuğu ile izleyicilerin sevdiği isimler arasında yer alıyor. Televizyonlarda pek çok projede yer alan Civan Canova, performansı ile pek çok ödüle de layık görüldü. İşte, usta oyuncu Civan Canova hakkında merak edilenler.
CİVAN CANOVA KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
28 Haziran 1955 tarihinde Ankara’da doğan Civan Canova, oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Mezun olmasının ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katılan Canova, tiyatronun yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı. Ayrıca, birçok tiyatro oyunu kaleme aldı.
Civan Canova, kamera karşısına ilk defa 1974 senesinde Yılmaz Güney’in Arkadaş filmi ile çıktı. Karadayı, Her Sevda Bir Veda, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Arka Sokaklar, ve Sınıf gibi birçok projede yer aldı.
1998 yılında kendisi gibi sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenen Civan Canova 2004 yılında evliliğini sonlandırdı.
Son olarak, dijital platform Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de rol alan olan usta oyuncu 1,83 metre boyunda, 73 kilo ve Yengeç burcudur.
CİVAN CANOVA’NIN ALDIĞI ÖDÜLLER
- 1994 – İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında
- 1996 – Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında
- 1997 – Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü – Sokağa Çıkma Yasağı
- 1989 – Kültür ve Turizm Bakanlığı – En İyi 10 Senaryo dalında ödül – Kör Buluşma
- 2000 – Avni Dilligil – En İyi Oyun Yazarı – Sokağa Çıkma Yasağı
- 2006 – 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Eve Dönüş
- 2007 – 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Eve Dönüş
- 15. Afife Tiyatro Ödülleri – “Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu” – Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu
CİVAN CANOVA’NIN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
- 2012 – Düğün Şarkısı – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 2013 – Kızıl Ötesi Aydınlık – Vardiya Oyuncuları
CİVAN CANOVA’NIN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- 2010 – Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 2001 – Kaktüs Çiçeği – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1998 – Bir Casusa Ağıt – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1994 – Yeşil Papağan Limited – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1993 – Gizli Oturum – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1991 – Ölüm Tuzağı – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1990 – Danton’un Ölümü – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1986 – Lodos – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1986 – Cadıların Macbethi – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1985 – Gül Satardı Melek Hanım – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1984 – Lysistrata – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1984 – Julius Caesar – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1984 – Düşüş – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1983 – Kırmızı Pabuçlar – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1982 – Barış Gezegeni – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1982 – Truva Savaşı Olmayacak – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1981 – Barış Gezegeni – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1980 – Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1980 – Truva Savaşı Olmayacak – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1980 – Kunduz Kürk – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1979 – Yaralı Geyik – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1979 – Antigone – İstanbul Devlet Tiyatrosu
CİVAN CANOVA’NIN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
- 2019 – Atiye (TV Dizisi)
- 2014-2016 – Paramparça (Rahmi) (TV Dizisi)
- 2014 – Her Sevda Bir Veda (TV Dizisi)
- 2012-2014 – Karadayı (Çetin) (TV Dizisi)
- 2012 – F Tipi Film (C/1 Heyet Üyesi) (Sinema Filmi)
- 2010 – Sensiz Yaşayamam (Muammer) (TV Dizisi)
- 2010-2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Kadir) (TV Dizisi)
- 2010 – 72. Koğuş (Katil Hilmi) (Sinema Filmi)
- 2009 – Yüreğine Sor (Mecit) (Sinema Filmi)
- 2008 – Sınıf (Şeref) (TV Dizisi)
- 2008 – Ayışığı (Yıldırım) (TV Dizisi)
- 2007 – Eksik Etek (TV Dizisi)
- 2006 – Eve Dönüş (İşkenceci Polis) (Sinema Filmi)
- 2006 – Esir Kalpler (Ekrem) (TV Dizisi)
- 2006-2007 – Arka Sokaklar (Nazım) (TV Dizisi)
- 2005 – Çeşm-i Bülbül (TV Filmi)
- 2004 – Gece Yürüyüşü (Cüneyt) (TV Dizisi)
- 2003 – Ömerçip (Celal) (Sinema Filmi)
- 1997 – Sır (Kısa Film)
- 1996 – Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)
- 1996 – 80. Adım (Sedat) (Sinema Filmi)
- 1995 – Çiçek Taksi (Celal) (TV Dizisi)
- 1995 – Sokaktaki Adam (Sinema Filmi)
- 1995 – Bizim Aile (Ataç) (TV Dizisi)
- 1990 – Yalancı Şafak (TV Dizisi)
- 1985 – Hırsız (Sinema Filmi)
- 1986 – Acı Lokma (Ömer) (Sinema Filmi)
- 1984 – O’na Çirkin Kral Derlerdi (Sinema Filmi)
- 1983 – Yıkılan Gurur (Naci) (Sinema Filmi)
- 1982 – Berduşlar (Kenan) (Sinema Filmi)
- 1981 – Yaşamak Bu Değil (Fatih) (Sinema Filmi)
- 1981 – Mutlu Ol Yeter (Sinema Filmi)
- 1977 – Nehir (Engin) (Sinema Filmi)
- 1974 – Arkadaş (Ali) (Sinema Filmi)