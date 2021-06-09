Civcivim (Oyun)

Malzemeler: Çeşitli bakliyatlar, renkli karton, yapıştırıcı, makas ve renkli kalemler.

Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuz tatlı mı tatlı civcivler çizmek ister mi? Hadi o zaman başlayalım! İlk olarak kartondan orta boy kareler kesiniz. Bu parçaların üzerine internetten de çizimini bulabileceğiniz küçük ama tombul civcivler çiziniz. Çocuğunuz dilediği gibi boyayabilir civcivleri. Daha sonrasında civcivlerin vücutları üzerinden yapıştırıcı ile geçiniz.

Çocuğunuzun önüne küçük kâselere ufak miktarda farklı bakliyatlar yerleştiriniz. Ve çocuğunuzdan civcivlerinin vücutlarına bu bakliyatlardan istediklerini yapıştırmasını isteyiniz. Hangi bakliyatları seçerse yapıştırma anında çocuğunuzu o bakliyat hakkında bilgilendirmeyi unutmayınız.