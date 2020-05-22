Civilization 6 Epic Store’da ücretsiz oldu

Epic Games Store, Civilization 6 oyununu ücretsiz indirime açtı. Her hafta verdiği bedava oyunlar ile gündeme gelen Epic Games bu kez Civilization 6 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sundu. Son olarak GTA 5’in ücretsiz olması oldukça fazla konuşulmuştu. Bu sefer ise normal satış fiyatı 219 TL olan Civilization 6 ücretsiz oldu ve 28 Mayıs saat 18.00’a kadar indirilebilecek.

Epic Games Store, yeni ücretsiz oyunu açıkladı. Epic Games bu hafta ‘Civilization 6’ oyununu 28 Mayıs 18.00’a kadar ücretsiz olarak indirilebileceği müjdesini paylaştı.

Civilization VI, dünyanızla etkileşim kurmanın, imparatorluğunuzu daha fazla genişletmenin, kültürünüzü geliştirmenin ve zamana meydan okuyan bir uygarlık inşa etmek üzere tarihin en büyük liderleriyle mücadele etmenin yeni yollarını sunuyor.

Civilization VI, dünyanızla etkileşim kurmanın, imparatorluğunuzu daha fazla genişletmenin, kültürünüzü geliştirmenin ve zamana meydan okuyan bir uygarlık inşa etmek üzere tarihin en büyük liderleriyle mücadele etmenin yeni yollarını sunuyor.