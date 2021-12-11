Kültür & Sanat Çizdiği karikatür dünya sıralamasına girdi! Türkiye'yi temsil edecek

Çizdiği karikatür dünya sıralamasına girdi! Türkiye'yi temsil edecek

Kültür & Sanat

Çizdiği karikatür dünya sıralamasına girdi! Türkiye'yi temsil edecek

İzmirli öğretmenin karikatürü dünyanın ilk 50'sinde

11 Aralık 2021, Cumartesi 17:25 Son Güncelleme:
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İzmir Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hilal Özcan'ın, Öğretmenler Günü nedeniyle çizdiği karikatür, Amerika'da 17 bin 912 karikatür arasından ilk 50'ye girerek sergilenmeye değer bulundu. 

ABD'de de çeşitliliği teşvik etmek için sanatın gücünü kullanan bir organizasyon olan Embracing Our Differences, 17 bin 912 eser arasından Hilal Özcan’ın Öğretmenler Günü çalışmasını ilk 50’ye alarak tüm yıl boyunca sergileyecek. Uluslararası jürinin belirlediği eserler, dünyanın 123 ülkesinden, her yaştan sanatçının çalışmaları arasından seçildi. Sarasota'nın Bayfront Park'ında, açık alanda ve billboardlarda sergilenecek eserlerin arasında Hilal Özcan'ın karikatürü de yer alarak Türkiye'yi temsil edecek.

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