Etkinlik Rehberi Çizgi çalışması

Çizgi çalışması

Etkinlik Rehberi

Çizgi çalışması

Evde bulanan basit birkaç malzemeyle çizgi çalışması yaparak çocuğunuz motor becerisini destekleyecek oyunlar oynayabilirsiniz.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 18:33 Son Güncelleme:
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Çizgi çalışması sayesinde hem eğlenceli vakit geçirmiş olacak hem de eğitici bir oyun oynamış olacaksınız. 

Çizgi çalışması için gerekli malzemeler ;

  • A4 kağıt (isterseniz renkli olabilir)
  • Sticker (isteğe bağlı)
  • Burgu makarna
  • Kuru fasulye
  • Pirinç
  • Yapıştırıcı

Çizgi çalışması için öncelikle A4 kağıdınıza enlemesine düz, dalgalı ve tepeli çizgiler çizin. Daha sonra yapıştırıcı ve malzemeleri çocuğunuzun önüne koyun. Burgu makarnayı düz çizgiye yapıştırmasını isteyin. Dalgalı çizgiye kuru fasulyeleri ve tepeli çizgiye ise pirinçleri yapıştırmasını isteyin. Böylece çizgi çalışması etkinliğini tamamlamış olursunuz. 

https://www.instagram.com/p/B-zP-XXDJAO/
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