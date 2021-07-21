Çizgi çalışması (Oyun)

MALZEMELER

Kâğıt ve renkli kalemler / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikle bir kâğıdın soluna dikey bir şekilde boşluk bırakarak farklı hayvanlar veya insanlar çiziniz. Çizdikten sonra onların karşılarına (kâğıdın sağ tarafına) da o hayvanların gidebilecekleri yuvaları veya insanlar için evler çiziniz. Daha sonrasında her iki tarafların arasına karmaşık çizik çizgilerle yollar ekleyiniz. Tabii isterseniz çizmek yerine çocuğunuzla birlikte internetten görselleri seçip bir çizgi çalışma kâğıdı da hazırlayabilirsiniz. Son olarak çocuğunuzdan kesik çizgileri takip ederek hayvanları veya insanları evlerine ulaştırmasını isteyiniz