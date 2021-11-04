Çizgileri takip et | Çocuklar için oyunlar
Çizgileri takip etme oyunu çocuğun el göz koordinasyonu sağlanır ve bilişsel gelişimine katkıda bulunulur.
04 Kasım 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuğunuzun el ve göz koordinasyonunun gelişmesine katkıda bulunmak için çizgileri takip etme oyununu oynayabilirsiniz.
MALZEMELER
Birkaç hayvan figürü oyuncaklar, renkli
kalemler ve kâğıt / Yaş 7+
NASIL OYNANIR?
Öncelikle çocuğunuzla birlikte kâğıdın sol tarafına aralarına boşluk bırakacak şekilde hayvanlarınızın isimlerini yazınız. Sağ tarafa ise karmaşık şekilde aşağıdan yukarıya hayvanları diziniz. Her isimden o hayvana uzanan kesik çizgilerle karmaşık yollar oluşturunuz. Çocuğunuzdan yazan isimlere göre çizgileri takip edip doğru hayvana ulaşmasını isteyiniz.