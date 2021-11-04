Etkinlik Rehberi Çizgileri takip et | Çocuklar için oyunlar

Çizgileri takip et | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Çizgileri takip et | Çocuklar için oyunlar

Çizgileri takip etme oyunu çocuğun el göz koordinasyonu sağlanır ve bilişsel gelişimine katkıda bulunulur.

04 Kasım 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Çocuğunuzun el ve göz koordinasyonunun gelişmesine katkıda bulunmak için çizgileri takip etme oyununu oynayabilirsiniz.

MALZEMELER

Birkaç hayvan figürü oyuncaklar, renkli

kalemler ve kâğıt / Yaş 7+

NASIL OYNANIR?

 Öncelikle çocuğunuzla birlikte kâğıdın sol tarafına aralarına boşluk bırakacak şekilde hayvanlarınızın isimlerini yazınız. Sağ tarafa ise karmaşık şekilde aşağıdan yukarıya hayvanları diziniz. Her isimden o hayvana uzanan kesik çizgilerle karmaşık yollar oluşturunuz. Çocuğunuzdan yazan isimlere göre çizgileri takip edip doğru hayvana ulaşmasını isteyiniz.

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