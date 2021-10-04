Çizgili yollar oyunu

Çocuğunuzun dengesi ve büyük kas motor gelişimini desteklemek için çizgili yollar oyununu oynayabilirsiniz.

MALZEMELER

Renkli elektrik bantları.

NASIL OYNANIR?

Renkli bantları yere şeritler halinde yapıştırın ancak şeritlerin arasındaki mesafenin aynı olmadığından emin olun. Çocuğunuzdan sizin belirlediğiniz kurallar çerçevesinde atlamasını isteyin. Örneğin; çocuğunuz çizgilere basmadan aralarından atlarken bir yandan da her atlayışında bir hayvan sayabilir. Dilediğiniz gibi kurallar koyup oynayabilirsiniz.elisiniz…