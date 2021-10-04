Çizgili yollar oyunu
Çizgili yollar oyunu , Zıplama ve sıçrama becerilerinin pekişmesinin yanı sıra çocuğunuzun dengesi ve büyük kas motor gelişimini de desteklemeye yardımcı olur.
04 Ekim 2021, Pazartesi 13:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuğunuzun dengesi ve büyük kas motor gelişimini desteklemek için çizgili yollar oyununu oynayabilirsiniz.
MALZEMELER
Renkli elektrik bantları.
NASIL OYNANIR?
Renkli bantları yere şeritler halinde yapıştırın ancak şeritlerin arasındaki mesafenin aynı olmadığından emin olun. Çocuğunuzdan sizin belirlediğiniz kurallar çerçevesinde atlamasını isteyin. Örneğin; çocuğunuz çizgilere basmadan aralarından atlarken bir yandan da her atlayışında bir hayvan sayabilir. Dilediğiniz gibi kurallar koyup oynayabilirsiniz.elisiniz…
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