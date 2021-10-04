Etkinlik Rehberi Çizgili yollar oyunu

Çizgili yollar oyunu

Etkinlik Rehberi

Çizgili yollar oyunu

Çizgili yollar oyunu , Zıplama ve sıçrama becerilerinin pekişmesinin yanı sıra çocuğunuzun dengesi ve büyük kas motor gelişimini de desteklemeye yardımcı olur.

04 Ekim 2021, Pazartesi 13:16 Son Güncelleme:
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Çocuğunuzun dengesi ve büyük kas motor gelişimini desteklemek için çizgili yollar oyununu oynayabilirsiniz.

MALZEMELER

Renkli elektrik bantları.

NASIL OYNANIR?

Renkli bantları yere şeritler halinde yapıştırın ancak şeritlerin arasındaki mesafenin aynı olmadığından emin olun. Çocuğunuzdan sizin belirlediğiniz kurallar çerçevesinde atlamasını isteyin. Örneğin; çocuğunuz çizgilere basmadan aralarından atlarken bir yandan da her atlayışında bir hayvan sayabilir. Dilediğiniz gibi kurallar koyup oynayabilirsiniz.elisiniz…

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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