Çizgiyi takip et! (Oyun)
Okul öncesi dönemde çocuğun dikkatini destekleyen ve geliştiren aktiviteler oldukça önemlidir. Evde rahatlıkla düzenleyebileceğiniz bu oyun sayesinde birlikte keyifli vakit geçirirken aynı zamanda çocuğunuzun dikkatini desteklemeniz mümkündür. 3 yaş +
16 Mart 2021, Salı 11:00 Son Güncelleme:
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Malzemeler:
- Birçok kağıt
- Kalem
- Şeffaf bant
- Bolca sticker
Nasıl oynanır?
İlk olarak çocuğunuzla beraber bütün kâğıtlarınızı yan yana yere dizin. Dizdikten sonra alt ve üst köşelerinden küçük küçük birbirlerine bantlayın. Upuzun bir dikdörtgeniniz oldu şimdi değil mi? Bu uzun dikdörtgenin üstüne fazlasıyla dalgalı ve zikzaklı bir yol çizin. Çocuğunuzdan çizdiğiniz yolun üzerine stickerları yapıştırıp, ilerlemesini isteyin.
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