Çizgiyi takip et! (Oyun)

Malzemeler:

Birçok kağıt

Kalem

Şeffaf bant

Bolca sticker

Nasıl oynanır?

İlk olarak çocuğunuzla beraber bütün kâğıtlarınızı yan yana yere dizin. Dizdikten sonra alt ve üst köşelerinden küçük küçük birbirlerine bantlayın. Upuzun bir dikdörtgeniniz oldu şimdi değil mi? Bu uzun dikdörtgenin üstüne fazlasıyla dalgalı ve zikzaklı bir yol çizin. Çocuğunuzdan çizdiğiniz yolun üzerine stickerları yapıştırıp, ilerlemesini isteyin.



