Kültür & Sanat Çizim konusunda beni besleyen şey sokaklar - Furkan Nuka Birgün'ün hikayesi

Çizim konusunda beni besleyen şey sokaklar - Furkan Nuka Birgün'ün hikayesi

Kültür & Sanat

Çizim konusunda beni besleyen şey sokaklar - Furkan Nuka Birgün'ün hikayesi

Grafiti bugün pek çok kişi tarafında duvarlara yapılan ve oldukça güzel sanatlardan biri. Ülkemizde de bu alanda gerçekten başarılı sanatçılar bulunuyor ki bunlardan biri de Furkan Birgün ya da diğer adıyla Nuka.

03 Ekim 2021, Pazar 10:08 Son Güncelleme:
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İllüstratör, Grafiti Sanatçısı Furkan Nuka Birgün, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Sokak kültürüne ilgisi 90'larda, okul servisinde duyduğu Türkçe rap grubu Cartel'in şarkısıyla başlamış. Uzun bir zaman düşündüklerini yansıtmakta zorluk çeken sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde çizim eğitimi alıp kendi deyişiyle 'bileğini ve vizyonunu' geliştirdikten sonra sokak için işler üretmeye başlamış. Biz de bu videoda Nuka ile son dönemde yaptığı çalışmalar, gelecekler planları ve kariyerindeki bazı önemli noktaları konuştuk.

Son olarak Nuka’nın Metin Erksan’ın başyapıtlarından Sevmek Zamanı’ndan ilham alan mural çalışması, Kadıköy, Moda, Rıza Paşa Sokak, 33 numarada, nostaljik tramvayın Moda caddesini kestiği yollardan birinde ziyaretçilerini bekliyor. Yolunuz düşerse kesin bir uğrayın deriz.

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