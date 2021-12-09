Klasik krep tariflerinden biraz daha farklı yapılan cizleme tarifi, ılık su ve maya kullanılarak yapılan şahane bir lezzet. Peki, cizleme nasıl yapılır? Tekirdağ usulü cizleme tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

CİZLEME TARİFİ

Cizleme malzemeler

1.5 su bardağı un

1.5 su bardağı süt

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı aktif kuru maya

1 adet yumurta

CİZLEME YAPILIŞI

Karıştırma kabına ılık su ve kuru mayayı alın. Biraz karıştırdıktan sonra mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleyin.

Ardından süt ve yumurtayı ekleyerek güzelce çırpın.

Karışımın üzerine unu yavaş yavaş ekleyin ve bu esnada karıştırmaya devam edin.

Unu tamamen ekledikten sonra yavaşça karıştırın.

Karışım homojen bir hal aldığında üzerini kapatarak 30 dakika ılık bir yerde dinlendirin.

Dinlenen harcı tekrar çırpın ve yapışmaz tavaya kepçe yardımıyla dökün.

Cizlemenin bir kısmı göz göz olup kuruduktan sonra spatula yardımıyla diğer tarafını çevirin.

Her cizleme de toplam 2 dakika pişirmek yeterlidir.

Tüm harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız cizlemelerin üzerine tereyağı sürerek servis edebilirsiniz.



