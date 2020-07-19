Cizre Belediye Başkanlığı tarafından verilen ilanda, "Cizre Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" denildi.

İlana göre 20 zabıta memuru alınacak. Adayların 6-8-10-11 dereceye sahip olması ve KPSS P3 türünden en az 65 puan almaları şart koşuldu.

İlana başvurular 18 Temmuz itibarıyla başladı ve son tarih 31 Temmuz olarak belirtildi.



