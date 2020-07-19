Türkiye Cizre Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak! İşte başvurunun şartları

Cizre Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak! İşte başvurunun şartları

Türkiye

Cizre Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak! İşte başvurunun şartları

Cizre Belediye Başkanlığı tarafından verilen ilana göre belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere 20 personel alınacak. Personeller zabıta memuru olarak çalışacak. İşte Cizre Belediye Başkanlığı tarafından verilen ilan için başvuru şartları ve detayları.

19 Temmuz 2020, Pazar 17:55 Son Güncelleme:
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Cizre Belediye Başkanlığı tarafından verilen ilanda, "Cizre Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" denildi.

İlana göre 20 zabıta memuru alınacak. Adayların 6-8-10-11 dereceye sahip olması ve KPSS P3 türünden en az 65 puan almaları şart koşuldu.

İlana başvurular 18 Temmuz itibarıyla başladı ve son tarih 31 Temmuz olarak belirtildi.

Cizre Belediye Başkanlığı zabıta memuru detayları için tıklayın.


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