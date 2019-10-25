Cavaliers ve Cedi arasında bir süredir yeni kontrat görüşmeleri sürüyordu. Sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmaya sıcak bakan Cedi, Marc Stein'in haberine göre Cleveland Cavaliers'ın 4 yıllık teklifini kabul etti.





Yılda 7.7 milyon dolar alacak olan Cedi, 4 yılda yaklaşık 31 milyon dolar kazanacak.





24 yaşındaki milli oyuncu 2015 yılında Cavaliers tarafından draft edilmiş ve 2017'de draft hakkı kullanılarak NBA'e transfer olmuştu. Cedi şimdiye dek Cavaliers formasıyla 76 maça çıktı ve 13 sayı, 4.7 ribaund ve 2.6 asist ortalaması yakaladı.



