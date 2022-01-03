Clinton için çember daralıyor

Fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı şebekesi kurmaktan yakalanan milyarder Jeffrey Epstein 2019’da hapiste ölünce, ortağı ve eski sevgilisi İngiliz Ghislaine Maxwell (60) yargılandı. Ancak bu davada tek yargılanan Maxwell olmayabilir. ABD’li savcılar, Epstein’ın eski dostları ve iş ortaklarının da soruşturmaya dahil edilebileceğini açıkladı. Bu isimler arasında ABD eski başkanı Bill Clinton da (75) var. Clinton, Epstein’ın ‘ağına düşürdüğü’ kadınları taşımada kullandığı jetinde en az 26 kez uçmuştu.

SUÇ ORTAKLIĞI ARAŞTIRILACAK

Epstein da Clinton başkanken 17 kez Beyaz Saray’ı ziyaret etmişti. Clinton’ın 2002’de Chauntae Davies’e, Epstein’ın yanında masaj yaptırdığı görüntüler de geçen yıl ortaya çıkmıştı. Epstein’ı tecavüzle suçlayan Davies, Clinton ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor. Epstein öldükten sonra evinden Clinton’ın bir tablosu çıkmıştı. Bu tabloda Clinton’ın üzerinde resmedilen mavi elbise cinsel ilişki yaşadığı stajyeri Monica Lewinsky’yi temsil ediyordu. Savcılar, Epstein ile güçlü bir bağlantısı olan Clinton’ın suç ortaklığı yapıp yapmadığını ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

SÜRGÜN YOLU GÖZÜKTÜ

Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell’in ağına düşüp İngiliz Prens Andrew’a (61) pazarlandığını iddia eden ABD’li Virginia Roberts’ın kraliyet ailesindeki darbesi sürüyor. Roberts’a henüz reşit değilken tecavüz etmekle suçlanan Prens’in unvanları elinden gidebilir. Prens’in bu davası İngiliz ordusunu rahatsız ediyor.

Suçlu bulunması halinde ‘York Dükü’ unvanını ve tüm askeri rütbelerini bırakması isteniyor. Kendisi bırakmazsa elinden alabilecek tek kişi, annesi Kraliçe Elizabeth. İddiaya göre Kraliyet içinde yapılan görüşmelerde de suçlu bulunursa Prens’in ülke içinde sürgüne gönderilmesi ihtimali ele alındı. Adı yüz kızartıcı bir suçla anılan Prens, halihazırda dokuz askeri birliğin albayı konumunda.

Kraliçe’nin oğlu Prens Andrew, Jeffrey Epstein ve İngiliz sosyetik Ghislaine Maxwell ile yakın arkadaştı.