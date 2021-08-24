Facebook geçen hafta Afgan kullanıcıların hesaplarını kilitleyebilmeleri için yeni araçlar kullanıma sokmuştu. Sesli sohbet odaklı sosyal medya platformu Clubhouse da benzer bir adım attı.

Yapılan açıklamaya göre belirli bir süre aktif olmayan Afgan kullanıcıların profillerindeki fotoğrafları ve kişisel bilgilerini saklayacak. Böylece arama sonuçlarında bulunması zor hale gelecek.

Platformdan yapılan açıklamalarda, söz konusu güncellemenin geçici olduğu belirtiliyor. Ayrıca bu değişikliğin kullanıcıların takipçilerini etkilemeyeceği aktarılıyor. Clubhouse, güvenlik amacıyla dileyen kullanıcıların gerçek isimleri yerine takma isimler de kullanabileceğini belirtiyor.

Bir Clubhouse sözcüsü Taliban ve diğer terör örgütler hakkında, “Clubhouse, terör gruplarını, onların üyelerini veya Taliban da dahil olmak üzere bu grupların tanıtımını veya yüceltilmesini yasaklıyor. Terör gruplarını belirleyen birkaç hükümet listesi kullanıyoruz, politikalarımızı düzenli olarak güncelliyoruz. Bu tür kullanıcıların platformdan kalıcı olarak kaldırılmasını sağlamak için Terörle Mücadele Teknolojisinin yanı sıra diğer konu uzmanları ve sektör liderleriyle birlikte çalışın” dedi.



