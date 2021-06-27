Clubhouse, ihtiyaç duyduğundan daha fazla kullanıcı verisi topluyor

Yeni Delhi merkezli İnternet Özgürlük Vakfı (IFF), kısa bir süre önce Clubhouse’un veri toplama pratiklerini detaylı bir şekilde ele alan yeni bir rapor yayınladı. Rapor; platformun bu yıl Android sürümünün kullanıma sunulmasının ardından, yalnızca Hindistan’da 2.6 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığını ortaya koydu. Fakat Clubhouse uygulamasının, somut bir gizlilik politikasına sahip olmaması nedeniyle gereğinden fazla kullanıcı verisi topladığı kaydedildi.

Aktarılan detaylara göre platform; kullanıcılardan isim, adres, iletişim bilgisi ve telefon numarası gibi birçok veri topluyor. Bununla birlikte; kullanıcıların IP adresi, cihaz ismi, işletim sistemi bilgisi, uygulamayı kullanma sıklığı ve uygulamada geçirdikleri süre gibi veriler de platformda depolanıyor. Kullanıcıların izin vermesi durumunda Clubhouse, rehberdeki telefon numaralarını toplayarak kullanıcısı olmayan kişilerin dahi numaralarını saklayabiliyor. Bunun yanında uygulamanın, toplanan kullanıcı verilerini üçüncü taraf kuruluşlar ve devlet kurumlarıyla paylaşmasını engelleyen herhangi bir gizlilik politikasına sahip olmadığı belirtiliyor. IFF’e göre ayrıca; uygulama, yapılan her sohbeti kaydediyor ve sohbetin hemen ardından kayıtların silindiğine işaret etse de tüm sürecin detaylarıyla ilgili herhangi net bir bilgi verilmiyor.