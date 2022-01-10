Clubhouse, kısa süre sonra tarayıcı üzerinden de kullanılabilecek

2020 yılında ilk defa yayınlanan ve ilk çıktığı dönemde büyük bir kitleye ulaşan Clubhouse, hızlı bir şekilde unutuldu. İlk çıkışını iOS uygulama olarak yapan uygulama, bir süre sonra Android kullanıcıların da erişimine açıldı. Uzun zamandır bu şekilde devam eden Clubhouse, yakında tarayıcı üzerinden de erişilebilecek.

Paylaşılan özellikler, henüz erişilebilir değil. Ancak bilgilere göre Clubhouse geliştiricileri, uygulamayı internet tarayıcılara entegre etmek için çalışmalara başlamış durumda. Kullanıcılar, uygulamanın mobil versiyonunda oluşturdukları odaların linklerini diledikleri şekilde paylaşabilecek. Bu linkler aracılığı ile platforma üye olmayan kullanıcılar da odalara katılabilecek.

Her ne kadar üye olmayan kullanıcıların da odalara giriş yapma yetkisi olsa da, oda oluşturmak ve oda linki paylaşmak, yalnızca üye olan kullanıcılara özel olacak. Her ne kadar platform, son zamanlarda adından hiç söz ettirmese de, bu özellikler ile yeni bir toplantı merkezi gibi kullanılabilir.