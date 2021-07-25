Clubhouse’taki 3.8 milyar kişinin telefon numarası açığa çıktı

Kısa süre önce paylaşılan bilgilere göre Clubhouse veritabanından yaklaşık 3.8 milyar civarında telefon numarası çalındı. Bunlar arasında mobil, sabit ve kurumsal telefon numaraları da yer alıyor.

Clubhouse elbette bu kadar üyeye sahip değil ancak bir kişi telefon numarası ile üye olduktan sonra rehberindeki diğer numaraları üye olmasa da tarayarak veri tabanına ekliyor. Ayrıca platform, söz konusu rehberi puanlıyor ve ne kadar Clubhouse üyesinin rehberindeyse puan o kadar yükseliyor. Bunu sadece Clubhouse’un değil pek çok sosyal platformunun yaptığı iddia ediliyor

Veri tabanını çalan kişi 4 Eylül tarihinde bir açık arttırma yapacak. Sızıntı paketinin çok özel olduğunu ve Google’ın 23. kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini belirtiyor.

Clubhouse ise konuyla alakalı yapılan açıklama yapmadı.



