Bilim & Teknoloji Clubhouse’taki sohbet odalarına bağlantı sabitlenebilecek

Clubhouse’taki sohbet odalarına bağlantı sabitlenebilecek

Bilim & Teknoloji

Clubhouse’taki sohbet odalarına bağlantı sabitlenebilecek

Clubhouse, odalarda insanların harici bağlantılar paylaşmasını ve platformdaki çalışmalarından para kazanmasına izi verecek.

24 Ekim 2021, Pazar 14:06 Son Güncelleme:
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Clubhouse CEO’su Paul Davison ve küresel pazarlama başkanı Maya Watson, moderatörlerin bir odanın üst kısmına harici linkleri yerleştirmesine olanak tanıyan yeni bir sabitlenmiş bağlantılar özelliğini duyurdu. Bu bağlantılar dinleyicileri bir Patreon sayfası, bir haber makalesi veya bir podcast gibi, moderatörlerin istediği sayfalara yönlendirebiliyor.

Güvenlik ve denetleme hususları nedenleriyle belirli bağlantılara izin verilmeyecek. Davison, izin verilmeyecek bağlantı türlerini açıkça belirtmedi, ancak cinsel içerikli bağlantılarının yasak olması nedeniyle OnlyFans bağlantılarının kabul edilmeyeceği ifade edildi. Bir odanın moderatörü olduğu sürece ve takipçi sayısına bakılmaksızın herkes bağlantı ekleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir.

Özellik 27 Ekim’den itibaren Clubhouse iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sunulacak.

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