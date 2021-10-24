Clubhouse’taki sohbet odalarına bağlantı sabitlenebilecek

Clubhouse CEO’su Paul Davison ve küresel pazarlama başkanı Maya Watson, moderatörlerin bir odanın üst kısmına harici linkleri yerleştirmesine olanak tanıyan yeni bir sabitlenmiş bağlantılar özelliğini duyurdu. Bu bağlantılar dinleyicileri bir Patreon sayfası, bir haber makalesi veya bir podcast gibi, moderatörlerin istediği sayfalara yönlendirebiliyor.

Güvenlik ve denetleme hususları nedenleriyle belirli bağlantılara izin verilmeyecek. Davison, izin verilmeyecek bağlantı türlerini açıkça belirtmedi, ancak cinsel içerikli bağlantılarının yasak olması nedeniyle OnlyFans bağlantılarının kabul edilmeyeceği ifade edildi. Bir odanın moderatörü olduğu sürece ve takipçi sayısına bakılmaksızın herkes bağlantı ekleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir.

Özellik 27 Ekim’den itibaren Clubhouse iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sunulacak.